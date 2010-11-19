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Sony Ericsson, Windows Phone 7 ve tablet bilgisayar iddialarını reddetti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemiyle birlikte telefon pazarında yeniden yükselişe geçen isimlerden birisi olan Sony Ericsson, Windows Phone 7 iddialarını kabul etmedi. Bilindiği üzere firmanın, X7 ve X7 Mini isimli yeni modellerle, yazılım devi Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye adapte olacağı öne sürülmüştü ancak Sony Ericsson Fransa'nın tepe yöneticisi Pierre Perron'dan bu iddiaları reddeden açıklamalar geldi. Fransız Les Echos gazetesine konuşan Perron, Microsoft ile görüşmelerin sürdüğünü ancak katı spesifikasyon uygulaması ve yazılım sınırlamalarının yakın gelecek için adaptasyon ihtimalini zayıflattığını dile getirdi. Perrot açıklamasının devamında, Windows Phone 7 ile telefonları standartlaştırma riski alacaklarını dolayısıyla sadece tasarım ve fiyat üzerinde savaşabileceklerini ancak böyle bir durumdan kaçınmak istediklerini söyledi.

Pierre Peron, Sony Ericsson ve Microsoft'un olası ihtimaller üzerinde görüşmeyi sürdüreceğini ancak yakın zamanda bir telefon olmayacağını belirtti. Tablet bilgisayarla ilgili olarak ta konuşan Perron, rakipleri Samsung ve LG'nin aksine tablet bilgisayar pazarına giriş gibi bir niyetlerinin olmadığını, bu pazara girişen 24. firma olmayacaklarını söyledi.


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Batuist 9 yıl
aslında sony'den bir tablet gelse kimbilir ne kadar kaliteli olurdu.. aynı adamlar zamanında mp3 formatının geleceğini göremediler ve uzun süre telif haklarını bahane ederek mp3 oynatıcı pazarına oldukça geç bir zaman sonra girdiler.. Zamanının "müzik çalar" ikonu olan sony bu sıfatını kaybetti ve apple''a kaptırdı.. çünkü en basitinden adı sanı duyulmamış dandirik çin markalı mp3 çalarlar bile ortalıkta cirit atarken adamlar tek bir tane oynatıcısı yoktu.. neden çünkü aynı zihniyetteki adamlar iş başındaydı.. geleceği göremiyorlar ki!! bir oyun sektörüne girdiler gözleri başka birşey görmüyor.. ama ileride mutlaka çıkaracaktır.. tıpkı mp3 çalar pazarına geç girmeleri gibi.. tabi haberde bahsi geçen firma her ne kadar sonyerricsson olsada sanırım bütün iş sonyde bitiyor..
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B-veritas 9 yıl
Gerçektende öyle, Microsoft aynı donanımlı fakat farklı firmalar tarafından belli standart özellikteki telefonlarla birlikte kullanılıyor. Bir bakıma bunu yaparak Apple ın tek telefon olmasının avantajlarını bu şekilde kullanmak istiyor. Gayet zekice WP7 li telefon almak isteyen biri sadece dizayn ve markaya bakabilecek.
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oktayakgoz 9 yıl
o sektöre girme bu sektöre girme ulan ne aptallar varya. bakın mercedese ferrariye yıllardır belkide asırlardır yerlerini her zaman korumuşlar. bi aptal nokia elindeki pazar payını samsunga verecek. bi aptal da bu se. bneymiş 24 ncü firma olmayacaklarmış ulan gerzek 2 nci firma olsan ne olur anca görüşün siz. ericsson tek devam etse idi çok daha iyiydi taş ericsson 388 taş gibi r380 nim vardı. se girdi resmen işi bok etti. paşam düşünmüyormuş hiç düşünmüşmü tepedeki eşşek
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