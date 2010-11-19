Sony Ericsson, Windows Phone 7 ve tablet bilgisayar iddialarını reddetti

Android işletim sistemiyle birlikte telefon pazarında yeniden yükselişe geçen isimlerden birisi olan Sony Ericsson, Windows Phone 7 iddialarını kabul etmedi. Bilindiği üzere firmanın, X7 ve X7 Mini isimli yeni modellerle, yazılım devi Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye adapte olacağı öne sürülmüştü ancak Sony Ericsson Fransa'nın tepe yöneticisi Pierre Perron'dan bu iddiaları reddeden açıklamalar geldi. Fransız Les Echos gazetesine konuşan Perron, Microsoft ile görüşmelerin sürdüğünü ancak katı spesifikasyon uygulaması ve yazılım sınırlamalarının yakın gelecek için adaptasyon ihtimalini zayıflattığını dile getirdi. Perrot açıklamasının devamında, Windows Phone 7 ile telefonları standartlaştırma riski alacaklarını dolayısıyla sadece tasarım ve fiyat üzerinde savaşabileceklerini ancak böyle bir durumdan kaçınmak istediklerini söyledi.

Pierre Peron, Sony Ericsson ve Microsoft'un olası ihtimaller üzerinde görüşmeyi sürdüreceğini ancak yakın zamanda bir telefon olmayacağını belirtti. Tablet bilgisayarla ilgili olarak ta konuşan Perron, rakipleri Samsung ve LG'nin aksine tablet bilgisayar pazarına giriş gibi bir niyetlerinin olmadığını, bu pazara girişen 24. firma olmayacaklarını söyledi.