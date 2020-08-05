Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi

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Oyuncu ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan Logitech, yenilikçi motor teknolojisi ile donattığı G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarını satışa sunuyor. Aksesuar iki farklı versiyon ile gelecek.

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Logitech G923 TRUEFORCE özellikleri ve fiyatı

Klasik tasarımı modernize eden Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarı entegre kadranda 24 tuşlu bir dizilim barındırıyor. Çekiş, tork, fren kuvveti gibi tüm ayarlar kadrandan yapılabiliyor. Xbox One veya PS4 kontrolleri de doğrudan simidin içerisinde yer alıyor. Yerleşik renkli LED'ler desteklenen oyunlarda RPM aralığınızı da gösteriyor

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G923’ün gelişmiş ürün yazılımı, direksiyon motorlarından geçen tüm akımı izleyerek voltajı oyun fiziğinden gelen çıkışlara uyacak şekilde sürekli olarak ayarlıyor. Ayrıca oyun içi simülasyon motorlarına ve fiziksel unsurlara doğrudan bağlanıyor. Böylece pistonların pompalamasını, çakılda kalkışı ve her vites, savrulma ve keskin virajı detaylı olarak hissettirebiliyor.

Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarı 399$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Aksesuar PS4 konsolu ve Xbox One konsolu için iki farklı versiyona sahip.

https://www.logitechg.com/en-us/products/driving/g923-trueforce-sim-racing-wheel.html

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