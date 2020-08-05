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    Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi

    Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarı yarışlardaki detayları gerçekçi olarak tecrübe etmeniz için tasarlandı. Logitech G923 TRUEFORCE özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 hf.
    2,7b
    1
    34
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi
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    Oyuncu ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan Logitech, yenilikçi motor teknolojisi ile donattığı G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarını satışa sunuyor. Aksesuar iki farklı versiyon ile gelecek.

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    Logitech G923 TRUEFORCE özellikleri ve fiyatı

    Klasik tasarımı modernize eden Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarı entegre kadranda 24 tuşlu bir dizilim barındırıyor. Çekiş, tork, fren kuvveti gibi tüm ayarlar kadrandan yapılabiliyor. Xbox One veya PS4 kontrolleri de doğrudan simidin içerisinde yer alıyor. Yerleşik renkli LED'ler desteklenen oyunlarda RPM aralığınızı da gösteriyor

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    G923’ün gelişmiş ürün yazılımı, direksiyon motorlarından geçen tüm akımı izleyerek voltajı oyun fiziğinden gelen çıkışlara uyacak şekilde sürekli olarak ayarlıyor. Ayrıca oyun içi simülasyon motorlarına ve fiziksel unsurlara doğrudan bağlanıyor. Böylece pistonların pompalamasını, çakılda kalkışı ve her vites, savrulma ve keskin virajı detaylı olarak hissettirebiliyor.

    Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarı 399$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Aksesuar PS4 konsolu ve Xbox One konsolu için iki farklı versiyona sahip.



    https://www.logitechg.com/en-us/products/driving/g923-trueforce-sim-racing-wheel.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AYIBOGAN 2 hf. en beğenilen
    Arkadaş bi tuşunu felan değişseydin zahmet olcak ama bu ne ya kaç senedir hiç mi bir yenilik bir şey eklenmez. G29 var bende şimdi bunu niye alayım aynısını yeni sistem diye gazlamış resmen, Fanatec'e geçme vakti geldi.
    Arkadaş bi tuşunu felan değişseydin zahmet olcak ama bu ne ya kaç senedir hiç mi bir yenilik bir şey eklenmez. G29 var bende şimdi bunu niye alayım aynısını yen...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    SLaYeR KiNG (Rafet Yılmaz) 2 hf.
    logitech yaygın satış ağı sebebiyle thrustmaster olmayan piyasalarda özellikle milleti fena kazıklıyor, oyuncak gibi direksiyonları gerçekçi simülasyon deneyimi diye millete iteliyor. g25/g27 kullanan bir insan olarak fanatec ve thrustmaster kullandıktan sonra logitech'in aslında oyuncak sattığını söyleyebilirim.
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    ebavamqko 2 hf. SLaYeR KiNG
    TM TMX Pro 220 euro. iyi mi sence veya 3 pedallı başka set önerir miydin?
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    Fruko_02 (Furkan Larçin) 2 hf.
    Yav insan utanır be bari bunda vitesi ekleseydiniz. Tüketiciyi aptal yerine koyuyorlar, iki rengini değiştirip fiyatı artırıp tekrardan satışa koyuyorlar.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 2 hf.
    Çok kötü ya Logitech bıraksın artık bu işleri beceremiyorsunuz kabul edin.
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    AYIBOGAN 2 hf. en beğenilen
    Arkadaş bi tuşunu felan değişseydin zahmet olcak ama bu ne ya kaç senedir hiç mi bir yenilik bir şey eklenmez. G29 var bende şimdi bunu niye alayım aynısını yeni sistem diye gazlamış resmen, Fanatec'e geçme vakti geldi.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    ebavamqko 2 hf. AYIBOGAN
    bende Series X için bakıyorum. Kısmet olursa XSXin yanına alıcam. Forzaya bitiyorum. Ama ilk defa XBOX alıcam için bu direksiyon setlerini çözemedim. Hangisini önerirsin? TM TMX PRO lar var şu ara 220 euro civarı. bende 3 pedallı set arıyorum. sen hangisini önerirsin?
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    EmreYlmaz1 1 hf. AYIBOGAN
    Yeni nesilde büyük ihtimal g29 çalışmaz. Bunları stratejik sürdüler piyasaya
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    Emirhazar 2 hf.
    fiyatı gerçek bir arabaya eşdeğer durumda az daha üstüne koy araba al duvara vur
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Fiyatı da araba kadar gerçekçi yapar zaten onu kesin.
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    _Dominic_Toretto_ 2 hf.
    G29 / G920'nin PS5 ve Xbox Series X desteği ne durumda ?
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    AYIBOGAN 2 hf. _Dominic_Toretto_
    Wheel setler ve diğer simülasyon setleri ps5 te çalışacak dendi ama tabi bunların ne yapacağı belli olmaz.
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    Fruko_02 (Furkan Larçin) 2 hf. _Dominic_Toretto_
    PS4 destekli direksiyonlar PS5'te çalışacak. Xbox One'ınkiler de Xbox Series X'te çalışacak.
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    waltran (murat balcı) 2 hf. (düzenlendi)
    g29 dan farkı gördüğüm kadarıyla döner tuşun kırmızı değil siyah olması...
    eğer hala dişli sistem ise çok büyük hayal kırıklığı... belki gürültü seviyesini vs. düzeltmişlerdir? ama bir açıklama da yok
    ek: sitesinden baktım, TRUEFORCE adını verdikleri haptic sistem varmış, güya 20 yıllık teknoloji kullanan diğer force feedbacklere göre çok daha yeni teknolojiymiş ama hala çift motorlu dişli sistem, üzerine tam olarak ne eklemişler anlamadım.
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    oly1786 (caner nebi) 2 hf.
    g29 un xbox uyarlaması
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    game07 (Batuhan ARSLAN) 2 hf. oly1786
    O vardı zaten g920. Bu yeni çıkacak yalnız pek bir farkı yok izlediğim incelemelerde gördüğüm kadarıyla.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Dişli sistem olduğu sürece bir halta yaramaz logitechler.Kayış sistemine geçmesi şart.



    Bu modelde sistem nedir bilemiyorum.
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