Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi

Oyuncu ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan Logitech, yenilikçi motor teknolojisi ile donattığı G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarını satışa sunuyor. Aksesuar iki farklı versiyon ile gelecek.İlginizi Çekebilir Logitech McLaren G Challenge 2020 sanal turnuvası başlıyor
Logitech G923 TRUEFORCE özellikleri ve fiyatı
Klasik tasarımı modernize eden Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarı entegre kadranda 24 tuşlu bir dizilim barındırıyor. Çekiş, tork, fren kuvveti gibi tüm ayarlar kadrandan yapılabiliyor. Xbox One veya PS4 kontrolleri de doğrudan simidin içerisinde yer alıyor. Yerleşik renkli LED'ler desteklenen oyunlarda RPM aralığınızı da gösteriyor
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G923’ün gelişmiş ürün yazılımı, direksiyon motorlarından geçen tüm akımı izleyerek voltajı oyun fiziğinden gelen çıkışlara uyacak şekilde sürekli olarak ayarlıyor. Ayrıca oyun içi simülasyon motorlarına ve fiziksel unsurlara doğrudan bağlanıyor. Böylece pistonların pompalamasını, çakılda kalkışı ve her vites, savrulma ve keskin virajı detaylı olarak hissettirebiliyor.
Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon aksesuarı 399$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Aksesuar PS4 konsolu ve Xbox One konsolu için iki farklı versiyona sahip.
https://www.logitechg.com/en-us/products/driving/g923-trueforce-sim-racing-wheel.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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eğer hala dişli sistem ise çok büyük hayal kırıklığı... belki gürültü seviyesini vs. düzeltmişlerdir? ama bir açıklama da yok
ek: sitesinden baktım, TRUEFORCE adını verdikleri haptic sistem varmış, güya 20 yıllık teknoloji kullanan diğer force feedbacklere göre çok daha yeni teknolojiymiş ama hala çift motorlu dişli sistem, üzerine tam olarak ne eklemişler anlamadım.
Bu modelde sistem nedir bilemiyorum.
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Logitech, Logitech G923 TRUEFORCE ve Yazılım