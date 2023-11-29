Sony INZONE yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

Ses ürünleri konusundaki tecrübesini INZONE markasıyla oyuncu pazarına da sunan Sony, yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık modeli mekânsal ses ile geliyor.

Sony INZONE H5 özellikleri ve fiyatı

Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık modeli yoğun oyun saatleri için tasarlandı ve 260gr ağırlığında. 40mm sürücüler 89dB/mW civarında hassasiyete sahip. 360 derece ses iletimi ile oyunlarda çok daha hassas tespit yapabilirken gürültü engelleme de yapay zekâ destekli olarak yapılıyor.

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İki yönlü mikrofon oyun içi efektif sohbet sağlarken Bluetooth ve 2.4G bağlantısı da gecikmesiz olarak kuruluyor. USB adaptör ile bağlanan kulaklık tek şarj ile 28 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik süre elde edilebiliyor. Ayrıca 1.5 metrelik 4 kutuplu L şeklinde bir jak kablosu da var. Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık modeli 192$ karşılığında Hindistan’da satışa sunulacak.

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Sony INZONE H5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı