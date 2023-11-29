Sony INZONE yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

Sony INZONE H5 özellikleri ve fiyatı
Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık modeli yoğun oyun saatleri için tasarlandı ve 260gr ağırlığında. 40mm sürücüler 89dB/mW civarında hassasiyete sahip. 360 derece ses iletimi ile oyunlarda çok daha hassas tespit yapabilirken gürültü engelleme de yapay zekâ destekli olarak yapılıyor.
İki yönlü mikrofon oyun içi efektif sohbet sağlarken Bluetooth ve 2.4G bağlantısı da gecikmesiz olarak kuruluyor. USB adaptör ile bağlanan kulaklık tek şarj ile 28 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik süre elde edilebiliyor. Ayrıca 1.5 metrelik 4 kutuplu L şeklinde bir jak kablosu da var. Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık modeli 192$ karşılığında Hindistan’da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.