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    Anlık Bildirim

    Sony son çeyrekte 4.9 milyon PS5 sattı ama kârını arttıramadı

    PlayStation 5 satışları son çeyrekte 4.9 milyon adet olarak gerçekleşirken Spider-Man 2 oyunu da 5 milyon satış rakamına ulaştı. Firma buna rağmen kârını arttıramadı.
    PlayStation 5 Tam Boyutta Gör
    Mevcut nesil konsollarda en çok satan ikinci model durumundaki PS5 konsolu hız kesmeden satışlarına devam ediyor. Geçen yıla göre büyük bir yükseliş yaşayan PS5 konsolu Sony’ye pek kazandırmadı.

    Sony gelirlerde sıkıntı yaşıyor

    Sony yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre toplamda 18.5 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 8 civarında bir artış elde etti. Operasyon kârı ise 1.74 milyar dolar ile yüzde 29 düşüş kaydetti. Görüntü sensörü ve yonga bölümü beklentilerin altında kaldı.

    Özellikle Çin’e uygulanan ağır ambargolar, firmanın sensör satışlarına büyük darbe vurdu. Yonga bölümü bu çeyrekte yüzde 37 düşüş yaşadı. Eğlence ve Hizmetler bölümü de yıl bazında yüzde 9 küçülme yaşadı.

    Bu dönemde yüz güldüren oyun bölümü oldu. PS5 satışları 4.9 milyon ile yıl bazında yüzde 50 artış gösterdi. Bugüne kadar PS5 satışları 46.6 milyona ulaştı. Yeni Spider-Man 2 oyunu 5 milyon satış rakamına ulaştı. Firma yıl genelinde 25 milyon PS5 satabileceğini tahmin ediyordu. Bunun için son çeyrekte 16.8 milyon konsol satması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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