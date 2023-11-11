Sony son çeyrekte 4.9 milyon PS5 sattı ama kârını arttıramadı

Tam Boyutta Gör Mevcut nesil konsollarda en çok satan ikinci model durumundaki PS5 konsolu hız kesmeden satışlarına devam ediyor. Geçen yıla göre büyük bir yükseliş yaşayan PS5 konsolu Sony’ye pek kazandırmadı.

Sony gelirlerde sıkıntı yaşıyor

Sony yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre toplamda 18.5 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 8 civarında bir artış elde etti. Operasyon kârı ise 1.74 milyar dolar ile yüzde 29 düşüş kaydetti. Görüntü sensörü ve yonga bölümü beklentilerin altında kaldı.

Çin ambargosu Nvidia’yı vuruyor 1 hf. önce eklendi

Özellikle Çin’e uygulanan ağır ambargolar, firmanın sensör satışlarına büyük darbe vurdu. Yonga bölümü bu çeyrekte yüzde 37 düşüş yaşadı. Eğlence ve Hizmetler bölümü de yıl bazında yüzde 9 küçülme yaşadı.

Bu dönemde yüz güldüren oyun bölümü oldu. PS5 satışları 4.9 milyon ile yıl bazında yüzde 50 artış gösterdi. Bugüne kadar PS5 satışları 46.6 milyona ulaştı. Yeni Spider-Man 2 oyunu 5 milyon satış rakamına ulaştı. Firma yıl genelinde 25 milyon PS5 satabileceğini tahmin ediyordu. Bunun için son çeyrekte 16.8 milyon konsol satması gerekiyor.

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