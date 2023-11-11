Sony son çeyrekte 4.9 milyon PS5 sattı ama kârını arttıramadı

Sony gelirlerde sıkıntı yaşıyor
Sony yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre toplamda 18.5 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 8 civarında bir artış elde etti. Operasyon kârı ise 1.74 milyar dolar ile yüzde 29 düşüş kaydetti. Görüntü sensörü ve yonga bölümü beklentilerin altında kaldı.
Özellikle Çin’e uygulanan ağır ambargolar, firmanın sensör satışlarına büyük darbe vurdu. Yonga bölümü bu çeyrekte yüzde 37 düşüş yaşadı. Eğlence ve Hizmetler bölümü de yıl bazında yüzde 9 küçülme yaşadı.
Bu dönemde yüz güldüren oyun bölümü oldu. PS5 satışları 4.9 milyon ile yıl bazında yüzde 50 artış gösterdi. Bugüne kadar PS5 satışları 46.6 milyona ulaştı. Yeni Spider-Man 2 oyunu 5 milyon satış rakamına ulaştı. Firma yıl genelinde 25 milyon PS5 satabileceğini tahmin ediyordu. Bunun için son çeyrekte 16.8 milyon konsol satması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.