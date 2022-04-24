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    Anlık Bildirim

    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığının görüntüleri ortaya çıktı

    Sony'nin LinkBuds serisi kapsamında ikinci kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Sony LinkBuds S'in tasarımını gözler önüne seren görüntüler yayınlandı.
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    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığının görüntüleri ortaya çıktı
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    Sony halka tasarımıyla sıradışı bir görünüm sunan LinkBuds (WFL-900) kablosuz kulaklığını geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürmüştü. Japon şirket şimdi ise LinkBuds serisi altında yeni bir model çıkarma hazırlığı yapıyor.

    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığının görüntüleri ortaya çıktı
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    Söz konusu kablosuz kulaklık, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip ilk LinkBuds'a kıyasla daha geleneksel bir formla karşımıza çıkacak. Yayınlanan görüntüler gümüş ve altın olmak üzere en az iki renkte geleceğini gösteriyor.

    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığının görüntüleri ortaya çıktı
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    Sony LinkBuds S ismiyle sunulacak

    Sızıdılan bilgilere göre yeni model Sony LinkBuds S (WF-LSN900) adı altında piyasaya giriş yapacak. Şu an için özellikleri ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Son olarak  ilk Sony LinkBuds'ın 178 dolar fiyatla satışa sunulduğunu hatırlatalım.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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