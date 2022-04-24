Sony'nin yeni kablosuz kulaklığının görüntüleri ortaya çıktı

Sony halka tasarımıyla sıradışı bir görünüm sunan LinkBuds (WFL-900) kablosuz kulaklığını geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürmüştü. Japon şirket şimdi ise LinkBuds serisi altında yeni bir model çıkarma hazırlığı yapıyor.
Söz konusu kablosuz kulaklık, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip ilk LinkBuds'a kıyasla daha geleneksel bir formla karşımıza çıkacak. Yayınlanan görüntüler gümüş ve altın olmak üzere en az iki renkte geleceğini gösteriyor.
Sony LinkBuds S ismiyle sunulacak
Sızıdılan bilgilere göre yeni model Sony LinkBuds S (WF-LSN900) adı altında piyasaya giriş yapacak. Şu an için özellikleri ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Son olarak ilk Sony LinkBuds'ın 178 dolar fiyatla satışa sunulduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)