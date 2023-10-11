Düşük gecikme ile 12 saat pil ömrü: Karşınızda Sony InZone Buds

Teknoloji Editörü
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Sony, geçtiğimiz gün gayriresmi olarak PS5 Slim olarak adlandırılacak yeni PS5 modelini tanıttı. Firma aynı zamanda hem PC hem de konsolları için oyun odaklı yeni kulak içi kablosuz kulaklığı InZone Buds modelini de tanıttı. Yeni kulaklıklar biraz büyük bir yapıya sahip olsa da görünüşe göre bu büyüklük uzun pil ömrü için tercih edilmiş. Sony InZone Buds özellikleri
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Sony, InZone Buds kulaklıkların pil ömrünü optimize etmek ve sesi mümkün olan en düşük gecikme süresinde sunmak için tasarlandığını söylüyor. InZone Buds PS5, PC'ler ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazları destekliyor. Sony aynı zamanda InZone Buds’ı gecikme süresini
30 milisaniyenin altına indiren bir USB-C dongle ile birlikte gönderiyor. Bu adaptör bağlantısı sağlandığında 12 saate kadar pil ömrü elde ediliyor. Cihazın kutusu devreye girdiğinde ise süreler ikiye katlanıyor. Standart kullanımda ise 24 saate kadar pil ömrü sunuluyor. Bununla birlikte InZone Buds aynı zamanda Bluetooth LE Audio'yu da destekliyor.
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Sony InZone Buds, 360 derece
uzamsal ses özellikleriyle de öne çıkıyor. Sound Field Optimization, 360 Spatial Sound Personalizer akıllı telefon uygulamasını kullanarak kullanıcıya özel bir işitme profili oluşturuyor. InZone Buds ayrıca, sürücülerin test sesleri çalarak ve sesin kulak kanalını nasıl doldurduğunu ölçmek için geri bildirim mikrofonları kullanarak kulak kanalına göre kişiselleştirilen Sound Tone Personalization özelliği ile bir adım daha ileri gidiyor. Akustik analize dayalı olarak, ses daha sonra InZone Hub PC yazılımına yükleniyor ve burada benzersiz uzamsal ses hassasiyeti ile gerçekten kişiselleştirilmiş bir uzamsal dinleme deneyimi oluşturmak için daha fazla kişiselleştirme yapılabiliyor.
Dört set silikon kulaklık ucuyla (ekstra küçük boy dahil) birlikte gelen InZone Buds için Sony, WF-1000X kulaklıklarıyla aynı
"Dynamic Driver X" ses mimarisini kullandığını söylüyor. Öte yandan Sony, bu kulaklıkları kesinlikle oyun odaklı konumlandırıyor. Evet, müzik ve diğer oyun dışı eğlenceler için aktif gürültü engelleme (ANC) ve ortam sesi modları var ancak temel hedef burada oyunlar. Sony InZone Buds fiyatı
Sony InZone Buds oyuncu kulaklıkları
siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. InZone Buds, halihazırda ön siparişe de açılmış durumda. Sony, InZone Buds fiyatını ise 199 dolar olarak açıkladı.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.