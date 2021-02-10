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    Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı

    Savaş oyunları arasında en popüler serilerden biri olan Battlefield'ın yeni oyunu ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı. Sızdırılan bilgiye göre oyundaki yıkılma mekaniği daha gerçekçi olacak.
    10 Şubat 2021, 09:30 (1 hf.)
    5,9b
    1
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı popüler savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu ile ilgili yeni bilgiler sızıdırıldı. Geçtiğimiz hafta EA CEO'su Andrew Wilson, oyunun fazlasıyla büyük olacağını söylemişti. Şimdi de oyunun fizik mekaniği hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Her şeyden önce bu bilgilerin resmi olarak onaylanmadığını ekleyelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir

    Ayrıca Bkz. "EA'dan heyecanlandıran Battlefield 6 açıklaması: "Daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte olacak""

    Battlefield serisi çevrimiçi tarafta yıllardır daha geniş haritalar sunan ve haritanın maçtaki olaylara göre değiştiği bir oyun sunuyor. Örneğin, maç esnasında bir binayı yıkabilir ve haritada bazı değişikliklere yol açabilirdiniz. Yani oyunda bir yıkılabilirlik var. Ancak bu yıkılabilirlik daha çok büyük yapılar için var ve gerçeğe yakın bir fizik ne yazık ki yoktu. Yapı çok fazla hasar aldığı zaman tamamen yıkılıyordu.

    Battlefield Bad Company 2'de ise bir duvarın istediğiniz yerini yıkabiliyordunuz. Örneğin bir duvarın ortasına ateş ederek küçük bir delik açıp oradan ateş edebiliyordunuz. Son sızdırılan bilgilere göre bu yıkılabilirlik geri dönüyor. Yalnızca küçük yapılar için değil. Binalarda da spesifik olarak tek bir bölgeyi yıkabileceksiniz. Yani oyundaki yapılar artık gerçekçi bir fizikle yıkılacak. Binanın tek bir tarafını patlattıysanız binanın tamamı değil, sadece o kısmı yıkılacak.

    Battlefield 6'nın bu yılın sonlarında yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanması bekleniyor. Daha fazla detayın ve ilk videoların en geç yıl ortasında gösterilmesi bekleniyor.



    https://www.dualshockers.com/new-battlefield-6-leaks-levolution/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok şey sızmış
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Battlefield 3 gibi olsun bişiy istemem
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    awaqado (mustafa çelik) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    konsollar ve PC için yayınlanması bekleniyor
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    BlackLead 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ah ahhh bf3 gibisi gelir mi bir daha be? ne oynardık...
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    reklam amaçlı da olabilir
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynen BF3 e benzesin BF6, en sevdiğim Battlefield oyunuydu BF3
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bf2 ve bad company 2 tarzında bir şeyler olsun. Bf3 ten sonrasına alışamadım ben cod gibi bir şey oldu oyun.
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bf3 gib olsun lutfen, bf4 de idare ederdi ama ondan sonrasi copluk. Bf3 de ucak surerkenki nefes alip verme sesini bile hatirlarken digerlerinde hicbir sey hatirlamiyorum.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel birşey ama herkes yıkıcı silahlar alınca bir anlamı kalmıyor. Her takımda bir sınıfın yıkıcı özelliği olsa o da tek kullanımlık falan olsa hapishane haritası gibi yerlerde taktiksel maçlar dönebilir.
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eski nesilde yıkılma mekaniği ve harita büyüklüğü arasında seçim yapmak zorundaydılar, yeni nesilde bu seçime zorlayacak bir kaynak sıkıntısı çekmeyeceklerinden beklenebilir bir gelişme diyebiliriz.



    Keşke NVIDIA'nın DLSS teknolojisi konsollarda da olsaydı da çözünürlük için ayırdıkları kaynakla daha farklı mekanikler görebilseydik.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok şey sızmış
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Battlefield 3 gibi olsun bişiy istemem
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    mr.yasoo (Mustafa Yasin İşinibilir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Deswaaa
    BF serisinin en iyisidir bencede
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    5906 kez okundu.
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