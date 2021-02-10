Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı popüler savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu ile ilgili yeni bilgiler sızıdırıldı. Geçtiğimiz hafta EA CEO'su Andrew Wilson, oyunun fazlasıyla büyük olacağını söylemişti. Şimdi de oyunun fizik mekaniği hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Her şeyden önce bu bilgilerin resmi olarak onaylanmadığını ekleyelim.

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Battlefield serisi çevrimiçi tarafta yıllardır daha geniş haritalar sunan ve haritanın maçtaki olaylara göre değiştiği bir oyun sunuyor. Örneğin, maç esnasında bir binayı yıkabilir ve haritada bazı değişikliklere yol açabilirdiniz. Yani oyunda bir yıkılabilirlik var. Ancak bu yıkılabilirlik daha çok büyük yapılar için var ve gerçeğe yakın bir fizik ne yazık ki yoktu. Yapı çok fazla hasar aldığı zaman tamamen yıkılıyordu.

Battlefield Bad Company 2'de ise bir duvarın istediğiniz yerini yıkabiliyordunuz. Örneğin bir duvarın ortasına ateş ederek küçük bir delik açıp oradan ateş edebiliyordunuz. Son sızdırılan bilgilere göre bu yıkılabilirlik geri dönüyor. Yalnızca küçük yapılar için değil. Binalarda da spesifik olarak tek bir bölgeyi yıkabileceksiniz. Yani oyundaki yapılar artık gerçekçi bir fizikle yıkılacak. Binanın tek bir tarafını patlattıysanız binanın tamamı değil, sadece o kısmı yıkılacak.

Battlefield 6'nın bu yılın sonlarında yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanması bekleniyor. Daha fazla detayın ve ilk videoların en geç yıl ortasında gösterilmesi bekleniyor.

https://www.dualshockers.com/new-battlefield-6-leaks-levolution/

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