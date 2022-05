Playstation VR2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: 20'den fazla oyunla gelebilir

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz Şubat ayında tasarımı sızdırılan Playstation VR2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni sanal gerçeklik başlığı birçok özel yapımla çıkış yapabilir.

Birinci taraf içerikler artabilir

Yatırımcılar için gerçekleştirilen bir sunumda yeni açıklamalarda bulunan Sony CEO’su Jin Ryan, ''Şu anda PlayStation VR 2’nin lansmanında önemli miktarda VR içeriği sağlamak için, bağımsız ve diğer üçüncü taraf geliştiricilerle ortaklıklara önemli miktarlarda para harcanıyor'' sözlerini dile getirdi. Bununla birlikte birçok kaynak, yeni sanal gerçeklik başlığının çıkışı ile birlikte 20’den fazla oyuna sahip olacağını iddia ediyor.

Sony tarafından PS VR 2 için şu an yalnızca Horizon Call of the Mountain onaylanmış olsa da, 20 veya daha fazla yapımın iyiye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bilindiği üzere 2016 yılında tanıtılan Playstation VR, 40’tan fazla oyuna sahipti ancak bunlardan yalnızca biri The Playroom VR, Playstation Studios’a aitti.

