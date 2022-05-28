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    Anlık Bildirim

    Playstation VR2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: 20'den fazla oyunla gelebilir

    Yeni sanal gerçeklik başlığı Playstation VR 2 üzerinde hazırlıklarını sürdüren Sony, cihazın çıkışı ile birlikte sunulacak özel yapımlar hakkında yeni açıklamalarda bulundu.  
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    Sony Playstation VR 2 yakında geliyor: Oyun sayısı açıklandı
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    Geçtiğimiz Şubat ayında tasarımı sızdırılan Playstation VR2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni sanal gerçeklik başlığı birçok özel yapımla çıkış yapabilir.  

    Birinci taraf içerikler artabilir

    Yatırımcılar için gerçekleştirilen bir sunumda yeni açıklamalarda bulunan Sony CEO’su Jin Ryan, ''Şu anda PlayStation VR 2’nin lansmanında önemli miktarda VR içeriği sağlamak için, bağımsız ve diğer üçüncü taraf geliştiricilerle ortaklıklara önemli miktarlarda para harcanıyor'' sözlerini dile getirdi. Bununla birlikte birçok kaynak, yeni sanal gerçeklik başlığının çıkışı ile birlikte 20’den fazla oyuna sahip olacağını iddia ediyor.

    Sony tarafından PS VR 2 için şu an yalnızca Horizon Call of the Mountain onaylanmış olsa da, 20 veya daha fazla yapımın iyiye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bilindiği üzere 2016 yılında tanıtılan Playstation VR, 40’tan fazla oyuna sahipti ancak bunlardan yalnızca biri The Playroom VR, Playstation Studios’a aitti.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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