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    Sony, Playstation 5 üretimini arttırıyor: Fiyatları etkileyebilir

    Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Playstation 5 satışlarında yaşanan tedarik sıkıntılarını çözmeyi planlıyor. Yeni konsolun satışları Playstation 4'ü geride bırakabilir.
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    Sony, Playstation 5'in üretimini arttırıyor
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    Covid-19 pandemisinin neden olduğu tedarik sıkıntıları ile karşı karşıya kalan ve hedeflenen Playstation 5 satışlarına ulaşmakta zorlanan Sony, yeni konsolun üretiminin arttırılacağını duyurdu.

    2024 yılında PS4'ü geride bırakacak

    Yakın tarihli bir paylaşımda, 2022 yılının birinci çeyreğinde yalnızca 2 milyon adet Playstation 5 satışı gerçekleştirdiğini bildiren Sony, cihazın toplam satış miktarının ise 19,3 milyona ulaştığını söylemişti. Paylaşılan bu rakam bizlere PS5’in çeyrekten çeyreğe önemli bir düşüş yaşadığını göstermekle kalmıyor aynı zamanda PS4’e kıyasla 3,1 milyon daha az satıldığına da işaret ediyor.

    Yatırımcılarla gerçekleştirilen bir brifingde Sony’nin Playstation 5’i piyasaya sürmesinden bu yana karşılaştığı başarıları ve mücadeleleri anlatan Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO’su Jin Ryan, artan talebe ayak uydurabilmek için PS5 üretimini ''daha önce hiç ulaşamadığı sevilere'' yükseltme sözü verdi.

    Gelecek yıldan itibaren PS5 satışlarının PS4'ü tekrar geçebileceğine inanan Sony, istikrarsız piyasa koşullarında daha hızlı hareket etmek için birden fazla tedarikçiye yönelmeyi hedefliyor. Bununla birlikte şirket, pandeminin neden olduğu arz kıtlığı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan lojistik ve parça envanteri ile ilgili olası sorunlardan kaçınmış olacak.

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    jubeii 22 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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    sony playstation 5, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği
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