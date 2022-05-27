Sony, Playstation 5 üretimini arttırıyor: Fiyatları etkileyebilir

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Covid-19 pandemisinin neden olduğu tedarik sıkıntıları ile karşı karşıya kalan ve hedeflenen Playstation 5 satışlarına ulaşmakta zorlanan Sony, yeni konsolun üretiminin arttırılacağını duyurdu.

2024 yılında PS4'ü geride bırakacak

Yakın tarihli bir paylaşımda, 2022 yılının birinci çeyreğinde yalnızca 2 milyon adet Playstation 5 satışı gerçekleştirdiğini bildiren Sony, cihazın toplam satış miktarının ise 19,3 milyona ulaştığını söylemişti. Paylaşılan bu rakam bizlere PS5’in çeyrekten çeyreğe önemli bir düşüş yaşadığını göstermekle kalmıyor aynı zamanda PS4’e kıyasla 3,1 milyon daha az satıldığına da işaret ediyor.

Yatırımcılarla gerçekleştirilen bir brifingde Sony’nin Playstation 5’i piyasaya sürmesinden bu yana karşılaştığı başarıları ve mücadeleleri anlatan Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO’su Jin Ryan, artan talebe ayak uydurabilmek için PS5 üretimini ''daha önce hiç ulaşamadığı sevilere'' yükseltme sözü verdi.

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Gelecek yıldan itibaren PS5 satışlarının PS4'ü tekrar geçebileceğine inanan Sony, istikrarsız piyasa koşullarında daha hızlı hareket etmek için birden fazla tedarikçiye yönelmeyi hedefliyor. Bununla birlikte şirket, pandeminin neden olduğu arz kıtlığı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan lojistik ve parça envanteri ile ilgili olası sorunlardan kaçınmış olacak.

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