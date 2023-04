Tam Boyutta Gör GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming başta olmak üzere bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline gelmiş durumda. Bu noktada GeForce Now kütüphanesinin sürekli olarak yeni oyunlar ile güncellendiğini görüyoruz. Bugün Nvidia, GeForce Now'a eklenen yeni oyunları duyurdu. İşte detaylar

GeForce NOW'ın yeni oyunları belli oldu!

GeForce Now tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Capcom'un ikonik Resident Evil serisinden üç oyun yer alıyor. Bunlar Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Resident Evil 7 Biohazard. Listede yer alan diğer yapımlar ise şu şekilde: Shadows of Doubt, Afterimage, Roots of Pacha, Bramble, The Swordsmen X: Survival ve Poker Club.

GeForce RTX 4080 ile desteklenen RTX 4080 SuperPOD üyelik seçeneğinin artık Miami, Portland, Ore. ve Stockholm'de erişime açıldığını duyurdu. Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 190 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 450, 790 ve 1200 TL.

GeForce NOW kütüphanesine eklenen yeni oyunlar

Shadows of Doubt (Steam, 24 Nisan)

Afterimage (Steam, 24 Nisan)

Roots of Pacha (Steam, 25 Nisan)

Bramble: The Mountain King (Steam, 27 Nisan)

The Swordsmen X: Survival (Steam, 27 Nisan)

Poker Club (Epic Games'te ücretsiz, 27 Nisan)

Resident Evil 2 (Steam)

Resident Evil 3 (Steam)

Resident Evil 7 Biohazard (Steam)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

GeForce NOW kütüphanesine 9 yeni oyun eklendi!