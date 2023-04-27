GeForce NOW kütüphanesine 9 yeni oyun eklendi!

GeForce NOW'ın yeni oyunları belli oldu!
GeForce Now tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Capcom'un ikonik Resident Evil serisinden üç oyun yer alıyor. Bunlar Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Resident Evil 7 Biohazard. Listede yer alan diğer yapımlar ise şu şekilde: Shadows of Doubt, Afterimage, Roots of Pacha, Bramble, The Swordsmen X: Survival ve Poker Club.
GeForce RTX 4080 ile desteklenen RTX 4080 SuperPOD üyelik seçeneğinin artık Miami, Portland, Ore. ve Stockholm'de erişime açıldığını duyurdu. Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 190 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 450, 790 ve 1200 TL.
GeForce NOW kütüphanesine eklenen yeni oyunlar
- Shadows of Doubt (Steam, 24 Nisan)
- Afterimage (Steam, 24 Nisan)
- Roots of Pacha (Steam, 25 Nisan)
- Bramble: The Mountain King (Steam, 27 Nisan)
- The Swordsmen X: Survival (Steam, 27 Nisan)
- Poker Club (Epic Games'te ücretsiz, 27 Nisan)
- Resident Evil 2 (Steam)
- Resident Evil 3 (Steam)
- Resident Evil 7 Biohazard (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”