Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi

Microsoft’un kendi altında çalışan stüdyolarını Xbox Game Studios adı altında buluşturmasının ardından Sony’den hamle gecikmedi.

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios

Yayınlanan videoda Uncharted, God of War, Horizon: Zero Dawn ve The Last of Us’ın yeni logo öncesinde görülmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios’un yerine tercih edilen yeni marka oyuncular nezdinde daha kolay hatırda kalacak.

Halihazırdaki stüdyo artık PlayStation Studios olarak anılacak.Yeni ismin Sony yönetimindeki dış stüdyoların yapımında da kullanılması bekleniyor. The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima ve Horizon: Zero Dawn’ın çıkış tarihleri itibariyle yeni logo ile sunulmayabilir

