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    Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi

    Yaklaşan yeni konsollar öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.
    3 gün
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    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi
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    Microsoft’un kendi altında çalışan stüdyolarını Xbox Game Studios adı altında buluşturmasının ardından Sony’den hamle gecikmedi.

    Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios

    Yayınlanan videoda Uncharted, God of War, Horizon: Zero Dawn ve The Last of Us’ın yeni logo öncesinde görülmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios’un yerine tercih edilen yeni marka oyuncular nezdinde daha kolay hatırda kalacak.

    Halihazırdaki stüdyo artık PlayStation Studios olarak anılacak.Yeni ismin Sony yönetimindeki dış stüdyoların yapımında da kullanılması bekleniyor. The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima ve  Horizon: Zero Dawn’ın çıkış tarihleri itibariyle yeni logo ile sunulmayabilir



    https://www.engadget.com/playstation-studios-brand-sony-ps5-ps4-153947362.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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