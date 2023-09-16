Spider-Man 2’nin performans seçenekleri ortaya çıktı: 30, 40 ve 60fps seçeneğine sahip olacak

Tam Boyutta Gör Insomniac Games’in merakla beklenen Playstation 5 özel oyunu Marvel’s Spider-Man 2’den yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çıkışına haftalar kala oyunun PS5 sisteminde sunacağı performans seçenekleri açıklandı ve durum, oyuncuları sevindirecek cinsten.

Avatar: Frontiers of Pandora'dan yeni hikaye fragmanı yayınlandı 20 sa. önce eklendi

Spider-Man 2’nin tüm performans seçenekleri ışın izlemeye sahip olacak

Yeni PS5 yapımları için reklam kampanyasına başlayan Insomniac Games, bu süreçte IGN ile bir röportaj yaptı. IGN’e konuşan Teknoloji Yönetmeni Mike Fitzgerald, oyunun PS5 sisteminde sunacağı performans seçeneklerini açıkladı. Buna göre Marvel’s Spider-Man 2, 30fps “Görsel” ve 60fps “Performans” seçenekleri sunacak. Ayrıca yapımın 120Hz ekran sahipleri için 40fps moduna sahip olacağı belirtildi. Bununla beraber oyunun VRR, yani değişken yenileme hızı teknolojisini destekleyeceği belirtildi.

Fitzgerald, seçeneklerin çözünürlüğü hakkında bilgi vermedi ancak tüm seçeneklerde dinamik çözünürlük kullanacağını belirtti. Ayrıca; 30, 40 ve 60fps seçeneklerinin tamamında ışın izleme (ray-tracing) teknolojisinin olacağı açıklandı. Görünüşe göre Insomniac, PS5 konsolunda yakaladığı inanılmaz performans değerlerini Spider-Man 2’de de kullanacak. Peter Parker, Miles Morales, Kraven the Hunter ve Harry Osborn’un hikayesini anlatacak olan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim’de PS5’e özel olarak yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Spider-Man 2 için performans seçenekleri açıklandı