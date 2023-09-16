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    Spider-Man 2’nin performans seçenekleri ortaya çıktı: 30, 40 ve 60fps seçeneğine sahip olacak

    Insomniac Games’in merakla beklenen yapımı Marvel’s Spider-Man 2 için geri sayım başladı. PS5’nin merakla beklenen yapımın performans seçenekleri resmen açıklandı.
    Spider-Man 2 için performans seçenekleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Insomniac Games’in merakla beklenen Playstation 5 özel oyunu Marvel’s Spider-Man 2’den yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çıkışına haftalar kala oyunun PS5 sisteminde sunacağı performans seçenekleri açıklandı ve durum, oyuncuları sevindirecek cinsten.

    Spider-Man 2’nin tüm performans seçenekleri ışın izlemeye sahip olacak

    Yeni PS5 yapımları için reklam kampanyasına başlayan Insomniac Games, bu süreçte IGN ile bir röportaj yaptı. IGN’e konuşan Teknoloji Yönetmeni Mike Fitzgerald, oyunun PS5 sisteminde sunacağı performans seçeneklerini açıkladı. Buna göre Marvel’s Spider-Man 2, 30fps “Görsel” ve 60fps “Performans” seçenekleri sunacak. Ayrıca yapımın 120Hz ekran sahipleri için 40fps moduna sahip olacağı belirtildi. Bununla beraber oyunun VRR, yani değişken yenileme hızı teknolojisini destekleyeceği belirtildi.

    Fitzgerald, seçeneklerin çözünürlüğü hakkında bilgi vermedi ancak tüm seçeneklerde dinamik çözünürlük kullanacağını belirtti. Ayrıca; 30, 40 ve 60fps seçeneklerinin tamamında ışın izleme (ray-tracing) teknolojisinin olacağı açıklandı. Görünüşe göre Insomniac, PS5 konsolunda yakaladığı inanılmaz performans değerlerini Spider-Man 2’de de kullanacak. Peter Parker, Miles Morales, Kraven the Hunter ve Harry Osborn’un hikayesini anlatacak olan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim’de PS5’e özel olarak yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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