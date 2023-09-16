Spider-Man 2’nin performans seçenekleri ortaya çıktı: 30, 40 ve 60fps seçeneğine sahip olacak

Spider-Man 2’nin tüm performans seçenekleri ışın izlemeye sahip olacak
Yeni PS5 yapımları için reklam kampanyasına başlayan Insomniac Games, bu süreçte IGN ile bir röportaj yaptı. IGN’e konuşan Teknoloji Yönetmeni Mike Fitzgerald, oyunun PS5 sisteminde sunacağı performans seçeneklerini açıkladı. Buna göre Marvel’s Spider-Man 2, 30fps “Görsel” ve 60fps “Performans” seçenekleri sunacak. Ayrıca yapımın 120Hz ekran sahipleri için 40fps moduna sahip olacağı belirtildi. Bununla beraber oyunun VRR, yani değişken yenileme hızı teknolojisini destekleyeceği belirtildi.
Fitzgerald, seçeneklerin çözünürlüğü hakkında bilgi vermedi ancak tüm seçeneklerde dinamik çözünürlük kullanacağını belirtti. Ayrıca; 30, 40 ve 60fps seçeneklerinin tamamında ışın izleme (ray-tracing) teknolojisinin olacağı açıklandı. Görünüşe göre Insomniac, PS5 konsolunda yakaladığı inanılmaz performans değerlerini Spider-Man 2’de de kullanacak. Peter Parker, Miles Morales, Kraven the Hunter ve Harry Osborn’un hikayesini anlatacak olan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim’de PS5’e özel olarak yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.