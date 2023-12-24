İddia: God of War üçlemesi Playstation 5’e geliyor

God of War Remastered yolda olabilir
Yeni bir sızıntıya göre God of War’un orijinal üçlemesi yakında Playstation 5 sistemi için çıkış yapacak. Bu iddia, genelde Xbox sızıntıları ile bilinen Nick Baker’dan geliyor. Baker’a göre God of War, God of War 2 ve God of War 3 yapımlarının remastered/yenilenmiş versiyonu önümüzdeki yıllarda Playstation 5 için çıkış yapacak.
Baker, yapımın muhtemelen 2024 yılında duyurulacağını ve 2024 veya 2025 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti. Yapımların yenilenmiş versiyonları muhtemelen tek bir paket halinde satılacaktır. Baker, God of War Ascension’ın bu pakette olup olmayacağını bilmediğini belirtti. God of War üçlemesinin yenilenmiş versiyonun hangi stüdyo tarafından geliştirildiği henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında daha detaylı bilgiler gelecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.