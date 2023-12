İddia: God of War üçlemesi Playstation 5’e geliyor

Tam Boyutta Gör Playstation’ın en popüler oyun markalarından olan God of War, 2018 yılında yeni bir seri olarak Playstation 4 kullanıcıları ile buluşmuştu. Bugüne kadar tekrar popülerleşen seri, yeni iddialara göre eski oyuncuları sevindirecek bir yapıma kavuşacak.

God of War Remastered yolda olabilir

Yeni bir sızıntıya göre God of War’un orijinal üçlemesi yakında Playstation 5 sistemi için çıkış yapacak. Bu iddia, genelde Xbox sızıntıları ile bilinen Nick Baker’dan geliyor. Baker’a göre God of War, God of War 2 ve God of War 3 yapımlarının remastered/yenilenmiş versiyonu önümüzdeki yıllarda Playstation 5 için çıkış yapacak.

Baker, yapımın muhtemelen 2024 yılında duyurulacağını ve 2024 veya 2025 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti. Yapımların yenilenmiş versiyonları muhtemelen tek bir paket halinde satılacaktır. Baker, God of War Ascension’ın bu pakette olup olmayacağını bilmediğini belirtti. God of War üçlemesinin yenilenmiş versiyonun hangi stüdyo tarafından geliştirildiği henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında daha detaylı bilgiler gelecektir.

