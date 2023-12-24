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    İddia: God of War üçlemesi Playstation 5’e geliyor

    Dünyanın en ünlü oyun serilerinden olan God of War, yakında önemli bir yapım ile genişleyebilir. Yeni iddialara göre serinin ilk üçlemesi, Playstation 5 sistemi için yenileniyor.
    God of War üçlemesi Tam Boyutta Gör
    Playstation’ın en popüler oyun markalarından olan God of War, 2018 yılında yeni bir seri olarak Playstation 4 kullanıcıları ile buluşmuştu. Bugüne kadar tekrar popülerleşen seri, yeni iddialara göre eski oyuncuları sevindirecek bir yapıma kavuşacak.

    God of War Remastered yolda olabilir

    Yeni bir sızıntıya göre God of War’un orijinal üçlemesi yakında Playstation 5 sistemi için çıkış yapacak. Bu iddia, genelde Xbox sızıntıları ile bilinen Nick Baker’dan geliyor. Baker’a göre God of War, God of War 2 ve God of War 3 yapımlarının remastered/yenilenmiş versiyonu önümüzdeki yıllarda Playstation 5 için çıkış yapacak.

    Baker, yapımın muhtemelen 2024 yılında duyurulacağını ve 2024 veya 2025 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti. Yapımların yenilenmiş versiyonları muhtemelen tek bir paket halinde satılacaktır. Baker, God of War Ascension’ın bu pakette olup olmayacağını bilmediğini belirtti. God of War üçlemesinin yenilenmiş versiyonun hangi stüdyo tarafından geliştirildiği henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında daha detaylı bilgiler gelecektir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    sahibinden dyson dolandırıcılığı amerika telefon numarası bu dosyanın bu eylemi gerçekleştirmek için ilişkilendirildiği bir uygulama yok audi a3 8y 8 valf 16 valf farkı

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