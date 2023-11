The Last of Us Part II Remastered duyuruldu: Yepyeni içerikler ile gelecek

Tam Boyutta Gör Playstation’ın en başarılı stüdyolarından olan Naughty Dog, bir Remastered yapımı ile daha karşımıza çıkıyor. Bir süredir sızıntılara konu olan The Last of Us Part II Remastered resmen duyuruldu. Playstation 5 için geliştirilen yapım gelecek yılın ilk aylarında çıkış yapacak.

The Last of Us Part 2 geri dönüyor

2020 yılında Playstation 4 ve Playstation 4 Pro için çıkış yapan The Last of Us Part 2, kısa sürede oyun dünyasının en başarılı yapımlarından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda Playstation 5 sistemi için 60 fps moduna kavuşan yapım, şimdi yepyeni bir versiyonu ile karşımıza çıkıyor. The Last of Us Part II Remastered, yenilenmiş grafiklere, silinmiş bölümlere ve yepyeni bir oyun moduna sahip olacak.

No Return

Tam Boyutta Gör The Last of Us Part 2 Remastered’ın yenilikleri arasında en dikkat çekeni, oyuncuların rastgele karşılaşmalarda yeteneklerini kanıtlamalarına ve oyunun aksiyonunu yeni bir şekilde deneyimlemelerine izin veren roguelike bir hayatta kalma modu olan No Return modu yer alıyor. No Return, oyunda gördüğümüz birçok karakteri oynanabilir hale getiriyor ve her karakter, kendine has bir oynanış stili ve mekaniği sunuyor. Oyuncular her oynayışta kendi rotalarını çizecek, çeşitli düşmanlarla karşı karşıya gelecek, gizlilik ve savaş karşılaşmaları arasından seçim yapacak. Rastgele karşılaşmaları ile oyuncuları çekecek olan mod, birçok kozmetik ödüle de sahip olacak.

Silinmiş Bölümler ve dahası

Tam Boyutta Gör Yapımın remastered versiyonu, standart versiyondan silinmiş bölümleri de barındıracak. Bu bölümler, tamamlanmış halde olmayacak ancak yönetmen yorumları ile bölümler, The Last of Us evrenine yeni hikâye parçaları ekleyecek.

The Last us Part 2 Remastered, tüm bunların yanı sıra birçok ufak yeniliğe de sahip olacak. The Last of Us Part 1’de gördüğümüz erişilebilirlik seçenekleri bu oyunda yer alacak. Ayrıca oyuncular, farklı karakterler ile farklı mekanlarda mini gitar oyununu oynayabilecek.

Playstation 5 için yenilendi

Tam Boyutta Gör Playstation 5’in gücü sayesinde yenilenmiş grafikler sunacak. Yerel 4K çözünürlüğünün yanı sıra oyun, 1440p çözünürlüğünde performans modunu da destekleyecek. Ayrıca dokuların, animasyonların ve gölgelerin kalitesinin arttırıldığı da belirtiliyor. Yapım, DualSense kontrolcüsünün tüm özelliklerini de destekleyecek.

The Last of Us Part 2 Remastered, 19 Ocak 2024’te Playstation 5 için yayınlanacak. Oyunun PS4 versiyonuna sahip kullanıcılar ise yalnızca 10$ ödeyerek yeni versiyona sahip olabilecek. Ön siparişlerin 5 Aralık’ta açılması bekleniyor. Yapımın gelecek yılın ortasında PC’ye çıkması da bekleniyor.



