The Last of Us Part II Remastered duyuruldu: Yepyeni içerikler ile gelecek

2020 yılında Playstation 4 ve Playstation 4 Pro için çıkış yapan The Last of Us Part 2, kısa sürede oyun dünyasının en başarılı yapımlarından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda Playstation 5 sistemi için 60 fps moduna kavuşan yapım, şimdi yepyeni bir versiyonu ile karşımıza çıkıyor. The Last of Us Part II Remastered, yenilenmiş grafiklere, silinmiş bölümlere ve yepyeni bir oyun moduna sahip olacak.
No Return
Silinmiş Bölümler ve dahası
The Last us Part 2 Remastered, tüm bunların yanı sıra birçok ufak yeniliğe de sahip olacak. The Last of Us Part 1’de gördüğümüz erişilebilirlik seçenekleri bu oyunda yer alacak. Ayrıca oyuncular, farklı karakterler ile farklı mekanlarda mini gitar oyununu oynayabilecek.
Playstation 5 için yenilendi
The Last of Us Part 2 Remastered, 19 Ocak 2024’te Playstation 5 için yayınlanacak. Oyunun PS4 versiyonuna sahip kullanıcılar ise yalnızca 10$ ödeyerek yeni versiyona sahip olabilecek. Ön siparişlerin 5 Aralık’ta açılması bekleniyor. Yapımın gelecek yılın ortasında PC’ye çıkması da bekleniyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.