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    Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık aktif gürültü engelleme sunuyor

    Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık yapay zeka odaklı aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra çift mikrofondan ortam seslerini de tespit edebiliyor. Kullanım süresi ise 35 saat.
    6 gün
    1,9b
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık aktif gürültü engelleme sunuyor
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    Aktif gürültü engelleme son dönemin kablosuz kulaklıklarında aranan bir özellik haline geldi. Bununla birlikte halen gürültü engelleme seçeneğini biraz daha üst seviye kulaklık modellerinde görebiliyoruz.

    Sony WH-CH710N özellikleri ve fiyatı

    Sony WH-CH710N kablosuz kulak üstü kulaklık modeli aktif gürültü engelleme özelliğiyle sınıfında farklılaşmaya çalışıyor. Dual Noise Sensor teknolojisi sayesinde trafik veya ofis gürültüsü gibi ortam seslerini daha iyi tespit eden kulaklık, yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi ile de ortama göre en verimli sessizlik seviyesini sağlıyor.

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    Ambient Sound teknolojisi ise müzik dinlerken belirli seviyelerde arka plan seslerinin de kulağınıza gelmesini sağlıyor. Konfor odaklı tasarlanan kulaklığın dış kapağındaki tuşlar ile ses kontrolü sağlanıyor, sesli asistanlara bağlanıyor ve NFC ile de hızlı eşleşme yapılıyor.

    Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık aktif gürültü engelleme sunuyor
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    30mm sürücüler sayesinde akıcı bir ses kalitesi sunmaya çalışan kulaklık 35 saate varan kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Sadece 10 dakika şarj ile 60 dakikalık kullanım süresi de elde edilebiliyor. Sony WH-CH710N kablosuz kulaklık için 200$ fiyat etiketi belirlendi.



    https://www.phonearena.com/news/sony-true-wireless-earbuds-extra-bass-new-noise-canceling-headphones_id123498 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 6 gün en beğenilen cand.
    Beats denen çöpe yüzlerce dolar verenlere gönderme yapıyorsunuz sanırım.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    hedef_UNI-DUE (fatih ) 5 gün
    wh 1000xm3 kıyasladığımız hangisi daha iyi ? ANC özelliği bakımından ? ürünü henüz açmadım, iade şansım var :)
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    YediGüzelAdam (. .) 5 gün hedef_UNI-DUE
    son dönemde 4 kulaklık aldım hepside kafa üstü. En çok almayı istediğim model 1000xm3 dü. BT4.2 olduğu için üzerini çizdim attım yeni model xm4 ü bekliyorum.
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    DH Misafiri 5 gün
    Wh-Ch700N modelini kullanıyorum. Çok fazla araştırıp en sonunda ona karar vermiştim ve hiç yanıltmadı. Peki 710 modelinin 700den farkı nedir ?
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    Freexog 5 gün
    Bunun alt modeli WH-CH500 kullandım.
    Hiç kaliteli bir ürün değildi. Geri verdim.
    Bluetooth anteni sıkıntısı vardı ve aşırı tiz veriyordu.
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    Portraitclub 6 gün
    Şu gece modu ana sayfa haberleri bölümüne de gelsin. Gözümüz kanıyor
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    nikony 5 gün Portraitclub
    Üst bardaki gece modu butonuna basabilirsiniz.
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    intel7mix (İbrahim Ak) 6 gün
    Gürültü engelleme dışı artışı olmayan kulaklık...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    cand. 6 gün
    200 dolar mı beats alınır o fiyata
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    F4-PHANTOM (Tolga Polat) 6 gün cand.
    Beats mı şu apaçi kolyesi üreten marka mı?
    Yanıtla +3
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 6 gün cand.
    Beats denen çöpe yüzlerce dolar verenlere gönderme yapıyorsunuz sanırım.
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