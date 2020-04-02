Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık aktif gürültü engelleme sunuyor

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Aktif gürültü engelleme son dönemin kablosuz kulaklıklarında aranan bir özellik haline geldi. Bununla birlikte halen gürültü engelleme seçeneğini biraz daha üst seviye kulaklık modellerinde görebiliyoruz.

Sony WH-CH710N özellikleri ve fiyatı

Sony WH-CH710N kablosuz kulak üstü kulaklık modeli aktif gürültü engelleme özelliğiyle sınıfında farklılaşmaya çalışıyor. Dual Noise Sensor teknolojisi sayesinde trafik veya ofis gürültüsü gibi ortam seslerini daha iyi tespit eden kulaklık, yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi ile de ortama göre en verimli sessizlik seviyesini sağlıyor.

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Ambient Sound teknolojisi ise müzik dinlerken belirli seviyelerde arka plan seslerinin de kulağınıza gelmesini sağlıyor. Konfor odaklı tasarlanan kulaklığın dış kapağındaki tuşlar ile ses kontrolü sağlanıyor, sesli asistanlara bağlanıyor ve NFC ile de hızlı eşleşme yapılıyor.

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30mm sürücüler sayesinde akıcı bir ses kalitesi sunmaya çalışan kulaklık 35 saate varan kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Sadece 10 dakika şarj ile 60 dakikalık kullanım süresi de elde edilebiliyor. Sony WH-CH710N kablosuz kulaklık için 200$ fiyat etiketi belirlendi.

https://www.phonearena.com/news/sony-true-wireless-earbuds-extra-bass-new-noise-canceling-headphones_id123498

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