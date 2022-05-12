Sony Xperia 1 IV devrimsel kamera ile geliyor

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Mobil dünyada bugüne kadar önemli yenilikler geliştirmesine rağmen bir türlü tutunamayan Sony yine iddialı bir amiral gemisi ile karşımızda. Bazı yönlerden rakipsiz olsa da sınıfında hızlı şarj ve fiyat konusunda geride kalıyor.

Sony Xperia 1 IV özellikleri ve fiyatı

6.5 inçlik 4K AMOLED ekran

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti

12GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

12MP+12MP+12MP+3D ToF arka kamera

12MP ön kamera

5000mAh batarya

30W hızlı şarj

1400/1600 Avro

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti şov yapıyor 3 gün önce eklendi

Sony Xperia 1 IV veya Sony Xperia 1 Mark 4 olarak adlandırabileceğimiz amiral gemisi kamerada devrim sloganıyla geliyor. 12MP çözünürlüğündeki ana sensör OIS destekli. 12MP OIS telefoto sensör ise 3.5x ve 5x arasında sürekli yakınlaştırma yapan devrimsel bir algoritmaya sahip. Kenar kısımda iki aşamalı deklanşör tuşu yer alıyor.

Tüm kameralar 4K 120fps video kaydı yapabiliyor. Gerçek zamanlı nesne takibi, göz takibi, Optical Steady Shot, 20fps HDR sürekli çekim, otomatik odaklama gibi özellikleri olan kamera paketi RGB kızıl ötesi sensör ile desteklenmiş. Böylece yapay zekâ algoritmalarını zenginleştiriyor. Ayrıca BIONZ X görüntü işlemcisi de kullanılıyor. Ön kamera da 4K HDR kayıt imkânına sahip.



Telefonun ekranı önceki nesle göre yüzde 50 daha parlak. Gorilla Glass Victus ile korunan ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alıyor. Daha verimli ses ileten Bluetooth LE Audio teknolojisine destek veren ilk telefonlardan olacak modelde 360 Reality Audio özelliği daha fazla uygulamada kullanılabilecek. Ön hoparlörler yüzde 10 daha iyi ses verirken basslar ise yüzde 20-50 arasında iyileştirilmiş. IP68 ile korunan telefonun kutusu oldukça küçük ve herhangi bir plastik kullanılmamış.

Yayıncılar telefonun kamerası ile doğrudan yayın başlatabiliyor veya Sony Alpha kameralarını bağlayarak 5G üzerinden yayın yapabiliyor. Sony kullanıcılarına özel YouTube üzerinde şart olmadan kanal açarak yayın başlatma avantajı sunulacak. Daha önce olduğu gibi elektronik gimbal, harici monitör gibi aksesuarlar da satışa sunulacak.

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Sony Xperia 1 IV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı