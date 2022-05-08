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    Dünyanın ilk 8K HDR akıllı telefonu ile tanışın

    Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile akıllı telefonlarda 8K HDR video kaydı dönemi başlıyor. İlk 8K HDR akıllı telefonun Xiaomi tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. 
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    Önce 4K çözünürlükler gerek ekranlara gerekse içeriklere doğru yaygınlaşmaya başlarken şimdi 8K çözünürlükler için çalışmalar yapılıyor. Qualcomm dünyanın ilk 8K HDR kayıt yapabilen telefonuna bir gönderme yaptı. 

    İlk 8K HDR akıllı telefonu

    Qualcomm’un YouTube hesabından paylaştığı bir video, ilk kez 8K HDR çözünürlüğünde video kaydı yapan bir akıllı telefonu işaret ediyor. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti kullanan telefonda 33MP Sony IMX586 ana sensör yer alıyor. Profesyonel seviyede sonuçlar elde eden telefon 4K çözünürlüğe ölçeklendirme yaparak daha keskin görüntüler sunuyor. 

    Henüz detayları bilinmese de telefonun Xiaomi 12 Pro olduğu tahmin ediliyor. 18-bit görüntü sinyal işlemcisi Snapdragon Sight kullanan telefon 1 milyardan fazla renk barındıran 10-bit HDR video kaydı yapabiliyor. 

    Biraz da Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin yetenekleri burada ön plana çıkarılıyor. Tek kamerada 108MP desteği, 3 kamerada 33MP desteği, 24-bit 96kHz ses kaydı, saniyede 240 adet 12MP kare yakalama şeklinde özellikler bugün pek çok amiral gemisinde yer alıyor. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 8 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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