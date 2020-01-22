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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip ilk 5G destekli telefon olacak

    Sony Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde 4K ekran ve Snapdragon 865 yonga seti ile donatılmış Xperia 5 Plus'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun fiyatı da ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip ilk 5G destekli telefon olacak
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    Sony, daha önce yeni Xperia akıllı telefonları duyuracağı tarihi resmen açıklamıştı. 2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında gerçekleştirilecek lansman 24 Şubat'ta yapılacak.

    Gelen bilgilere göre şirket bu yıl iki amiral gemisi akıllı telefon çıkaracak. Bu modellerin ilki olması beklenen Sony Xperia 5 Plus'ın MWC 2020'de sergileneceği belirtiliyor.

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    Akıllı telefon 21:9 en boy oranına sahip 6.6 inç OLED ekranla gelecek. Ayrıca cihazdaki ekranın 4K çözünürlüğe sahip olacağı ve HDR teknolojisini destekleyeceği söyleniyor.

    Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip ilk 5G destekli telefon olacak
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Cihaz gücünü Snapdragon X55 5G modem içeren Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alacak. Böylelikle Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip dünyanın ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak.

    Henüz doğrulanmamış olsa da arka tarafında 48 veya 64 megapiksel ana sensör, iki 12 megapiksel sensör ve ToF sensöründen oluşan dörtlü kamera sisteminin yer alacağı ifade ediliyor.

    Akıllı telefon 8K video kaydı yapabilecek. Ayrıca hızlı şarj, NFC modülü ve IP68 sertifikasının da olması bekleniyor. Sony Xperia 5 Plus'ın fiyat etiketi 850 dolardan daha yüksek olabilir.



    http://news.mydrivers.com/1/668/668705.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sipihrz 2 sa. en beğenilen
    Sony gene bildiğimiz gibi 4K 'yı kim kullanacak kim fark edecek o kadar çözünürlüğü? Dezavantajları da cabası...
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    Relax Relax 1 sa.
    Apple fanlarının savunmaları bile çekiliyor ama Sony fanlarının savunmaları hiç çekilmiyor :) O kadar ahmakça savunmaları var ki insan sinir oluyor :)
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    K5onix 2 sa.
    görsele göre altında kullanıcıya dönük stereo hoparlör gelmesi ve 4k hdr ile mükemmel deneyim sunacak.
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    Sipihrz 2 sa. en beğenilen
    Sony gene bildiğimiz gibi 4K 'yı kim kullanacak kim fark edecek o kadar çözünürlüğü? Dezavantajları da cabası...
    Yanıtla +4
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    berbatine 2 sa.
    Sony her alanda fark yaratır. Üst segment telefon alacak olsaydım hiç kurcalamadan SONY alırdım.
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    qoqoCAN 1 sa. berbatine
    Bot falan mısın?
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    Galatas4ray 2 sa. monacomen
    Şuan note 9 da 2k ekran modunda kullanıyorum.Full hd den 2k ya aldıgımda ciddi fark oluyorken 4K da daha büyük fark olur.Film,video,oyun oynarken insanın gözüne daha iyi geliyor.Ne gerek var küçücük ekran demeyin farkı anlayamıyorsanız gözlerinizle alakalı bir durum.
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    Escapetolife 2 sa.
    Özellik olarak rakibi olmayan çok pahalı bir cihazı üst segmente konumlandıracak ki alt seviye telefonları üretip satabilsin.
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    monacomen 1 sa. yeni yorumcu Escapetolife
    8K bu kadar küçük telefonda neye bakacan anlamıyorum ki. Dev ekran için yapılmış bir görüntü ayarını küçücük telefonda seyretmek saçmalığın daniskası. Bir de bunu alacak kadar zengin insan eğer cep telefonundan film izliyor ise gerçekten üzülürüm kendisi için. Avuç içi kadar telefona 8K 80Gb film indirip bir de stereo olsun deyip avuç içinde seyredip bunu da çok doğru bir şey sanmak gerçekten üzücü. Üstelik burası kullanıcıların çoğu bilgili teknoloji sitesi forumu!

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    koyunsayar 3 sa.
    İnce ve uzun genelde pek sevilmez
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    monacomen 3 sa. yeni yorumcu
    Bu kadar küçük bir telefonun ekranı 4K çözünürlükte olmasının ne gibi bir yararı var anlamıyorum, mikroskopla mı bakıyorlar telefona, piksel yoğunluğu bu kadar küçük telefonda anlaşılmaz ki! Hem de fazlasıyla pil tüketir, ne gereksiz. Hem de 8K video çekecekmiş. Bir telefonun çektiği görüntünün kalitesi ne ki 8K çekiyor? Gereğinden büyük yer kaplayan kedi köpek videoları için bellek zulmü. Bir şeyleri abartılı söyleyince milletin telefona hücum ettiğini çakmış galiba, kimsenin kullanmayacağı gereksiz abartılı ve pahalı özellikler bana göre. Telefon da monoton ve sıkıcı. Sony ise adının ve kalitesinin değerini küçük düşürüyor kullanıcı gözünde. Show telefonu.
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    V4LKyR 3 sa.
    Alak mı ne yapak...? 8K video nedir.
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    Stanislas Xavier 3 sa.
    Tek eksiği 4K ekrandı zaten önceki modellerin, şimdi bunu peynir ekmek gibi satar Sony.

    Ama doğru ya Sony pazarlardan planlı çekilmişti, az ve öz satış yapmak için.(!!!) Şimdi de aynı elit kitleye 4K ekran satacak :D
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    976 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

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    Sony Xperia 5 Plus, mwc ve
    3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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