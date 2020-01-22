Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip ilk 5G destekli telefon olacak

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Sony, daha önce yeni Xperia akıllı telefonları duyuracağı tarihi resmen açıklamıştı. 2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında gerçekleştirilecek lansman 24 Şubat'ta yapılacak.

Gelen bilgilere göre şirket bu yıl iki amiral gemisi akıllı telefon çıkaracak. Bu modellerin ilki olması beklenen Sony Xperia 5 Plus'ın MWC 2020'de sergileneceği belirtiliyor.

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Akıllı telefon 21:9 en boy oranına sahip 6.6 inç OLED ekranla gelecek. Ayrıca cihazdaki ekranın 4K çözünürlüğe sahip olacağı ve HDR teknolojisini destekleyeceği söyleniyor.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Cihaz gücünü Snapdragon X55 5G modem içeren Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alacak. Böylelikle Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip dünyanın ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak.

Henüz doğrulanmamış olsa da arka tarafında 48 veya 64 megapiksel ana sensör, iki 12 megapiksel sensör ve ToF sensöründen oluşan dörtlü kamera sisteminin yer alacağı ifade ediliyor.

Akıllı telefon 8K video kaydı yapabilecek. Ayrıca hızlı şarj, NFC modülü ve IP68 sertifikasının da olması bekleniyor. Sony Xperia 5 Plus'ın fiyat etiketi 850 dolardan daha yüksek olabilir.

http://news.mydrivers.com/1/668/668705.htm

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