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    WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu

    WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik nihayet kullanıma sunuldu. Şirket, Android cihazlar için yayınlanan son beta sürüme "Koyu Tema" seçeneği ekledi.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    7,6b
    57
    26
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu
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    WhatsApp kullanıcıları uzuca bir süredir popüler mesajlaşma uygulamasına "Koyu Tema" seçeneğinin gelmesini bekliyor. Sonunda bu özellik Android cihazlar için kullanıma sunuldu.

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    Ayrıca Bkz. "The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti"

    WhatsApp ekibi, uygulamanın beta versiyonuna "Koyu Tema" seçeneği ekledi. 2.20.13 numaralı beta sürümde yer alan özellik Ayarlar > Sohbetler > Tema menüsünden etkinleştirilebiliyor.

    WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu
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    Yakında genel kullanıma sunulacak

    Kullanıcılar Açık, Koyu ve Pil Tasarrufu Modu olmak üzere üç seçenekten birini tercih edebiliyorlar. Pil Tasarrufu Modu, Açık ve Koyu tema arasında otomatik olarak geçiş yapılmasına olanak sağlıyor.

    Yeni özelliğin yaklaşık bir hafta içerisinde genel kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısı ile beta sürümü yüklemek istemeyen kullanıcıların Ocak sonu - Şubat başına kadar beklemeleri gerekebilir.



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    GreldoR 6 sa. en beğenilen
    2 Senedir aynı haberler ya heryerde, "Whatsappa karanlık mod sonunda geldi" giriyosun, yok o sürüme yok bu sürüme, yok betaya geldi yok şunu kurmanız gerekiyo. Kullanıma açılmadıysa, beta sürümüne geldiyse, ne diye haberini yapıyosunuz...
    2 Senedir aynı haberler ya heryerde, "Whatsappa karanlık mod sonunda geldi" giriyosun, yok o sürüme yok bu sürüme, yok betaya geldi yok şunu kurmanız gerekiyo. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +46
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    ti7800 7 sa.
    aman ne zormuş yapması aylarca uğraşmışlar.
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    canavan06 6 sa.
    En dandik uygulama bile karanlık moda geçti bunlar hala beta
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    ipli jeton 17 dk.
    Mi8'de oled ekran var. Oled ekran olduğu için pil süresinde artış görüyorsunuz.



    IPS panel kullanan cihazlarda karanlık modun pile etkisi yok.



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    interwap 36 dk.
    Bu başlığı atabilmeniz için özellğin beta değil tam sürüme gelmesi gerekirdi.
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    tobepeople 1 sa. DH Misafiri
    Karanlık modlu uygulamalar daha az enerji tüketiyor!(Kendi telefonumdan biliyorum ;Mi8 dark mod/ dark tema/dark walpaper/ dark dh vs..kullandığımdan beri telefonu doğru dürüst şarj etmiyorum, her gün mecburen şarj %100 ediyordum) Ama diğerleri konusunda haklısın.
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    No-FéAR 1 sa.
    Telegram bu haberi begendi :D
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    barkin67 3 sa.
    Seneler önce gelmesi gerekirdi.
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    DH Misafiri 5 sa.
    "Koyu Mod", "Gaming" "RGB" gibi ucube furyalar artık bitsin lütfen.
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    DH Misafiri 5 sa.
    Yakında komple karanlık tarafa geçecez bu gidişle . -slmdrl
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    kaand12@ 5 sa.
    Niye herkes telegrama geçmiyo ki??
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    kuasudba 1 sa. yeni yorumcu kaand12@
    tembellik, üşengeçlik, kendine saygısı olmayan insanlardan atılım bekleyemezsin.
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    paco_ct 5 sa.
    renk paleti eklesinler renk değişim alanlarını bölsünler kullanıcı istediği gibi seçsin neyi zorluyorsunuz madem karar veremediniz :D zor olan nedir alt tarafı dark mode siyah gri vs vs
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    7576 kez okundu.
    24 yorum yazıldı.

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