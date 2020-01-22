WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu

WhatsApp kullanıcıları uzuca bir süredir popüler mesajlaşma uygulamasına "Koyu Tema" seçeneğinin gelmesini bekliyor. Sonunda bu özellik Android cihazlar için kullanıma sunuldu.İlginizi Çekebilir WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü
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WhatsApp ekibi, uygulamanın beta versiyonuna "Koyu Tema" seçeneği ekledi. 2.20.13 numaralı beta sürümde yer alan özellik Ayarlar > Sohbetler > Tema menüsünden etkinleştirilebiliyor.
Yakında genel kullanıma sunulacak
Kullanıcılar Açık, Koyu ve Pil Tasarrufu Modu olmak üzere üç seçenekten birini tercih edebiliyorlar. Pil Tasarrufu Modu, Açık ve Koyu tema arasında otomatik olarak geçiş yapılmasına olanak sağlıyor.
Yeni özelliğin yaklaşık bir hafta içerisinde genel kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısı ile beta sürümü yüklemek istemeyen kullanıcıların Ocak sonu - Şubat başına kadar beklemeleri gerekebilir.
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IPS panel kullanan cihazlarda karanlık modun pile etkisi yok.
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