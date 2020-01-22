WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu

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WhatsApp kullanıcıları uzuca bir süredir popüler mesajlaşma uygulamasına "Koyu Tema" seçeneğinin gelmesini bekliyor. Sonunda bu özellik Android cihazlar için kullanıma sunuldu.

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WhatsApp ekibi, uygulamanın beta versiyonuna "Koyu Tema" seçeneği ekledi. 2.20.13 numaralı beta sürümde yer alan özellik Ayarlar > Sohbetler > Tema menüsünden etkinleştirilebiliyor.

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Yakında genel kullanıma sunulacak

Kullanıcılar Açık, Koyu ve Pil Tasarrufu Modu olmak üzere üç seçenekten birini tercih edebiliyorlar. Pil Tasarrufu Modu, Açık ve Koyu tema arasında otomatik olarak geçiş yapılmasına olanak sağlıyor.

Yeni özelliğin yaklaşık bir hafta içerisinde genel kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısı ile beta sürümü yüklemek istemeyen kullanıcıların Ocak sonu - Şubat başına kadar beklemeleri gerekebilir.

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