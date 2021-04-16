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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    United Airlines, çöpten üretilen sürdürülebilir jet yakıtını finanse etmek için Eco-Skies Alliance'ı duyurdu

    United Airlines, sektörde daha sürdürülebilir bir geleceğe yön vermek amacıyla çöpten elde edilen havacılık yakıtını finanse edebilmek için küresel ortaklarının olduğu Eco-Skies Alliance'ı tanıttı.
    16 Nisan 2021, 10:35 (56 dk.)
    101
    13
    havacılık
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    United Airlines, çöpten üretilen sürdürülebilir jet yakıtını finanse etmek için Eco-Skies Alliance'ı duyurdu
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    United Airlines, yeni çevre programı Eco-Skies Alliance'ı duyurdu. Nike ve Siemens de dahil olmak üzere toplamda 11 ortağıyla beraber United Airlines, bu yıl çöpten elde edilen yaklaşık 13 milyon litre sürdürülebilir havacılık yakıtı(SAF) kullanımını finanse etmek için birlikte çalışacaklar.

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    Müşterilerinden destek talep ediyor

    Eco-Skies Alliance ortakları, 2021 sonuna kadar 13 milyon litre SAF satın almak için çabası gösterecek. Biyoyakıt, yaşam döngüsü bazında geleneksel jet yakıtından % 80 daha az karbon yayıyor. Bu azalma, 220 milyon milden fazla mesafede yolcu taşımayla ortaya çıkabilecek yaklaşık 31.000 ton sera gazı emisyonuna denk geliyor.

    United Airlines CEO'su Scott Kirby verdiği demeçte, ittifakın sürdürülebilir havacılık yakıtları için daha fazla pazar yaratacağını umduğunu söyledi. Kirby: "Yıllardır şirketlerle uçuş emisyonlarını dengelemelerine yardımcı olmak için ortaklık kurmuş olsak da, Eco-Skies Alliance'a katılanları, karbon dengelemelerinin ötesine geçme ve SAF destekli uçmayı destekleme ihtiyacını fark ettikleri için alkışlıyoruz. Bu daha uygun fiyatlı tedarik ve nihayetinde daha düşük emisyonlar sağlayacaktır." ifadelerinde bulundu.

    Eco-Skies Alliance programına ek olarak United Airlines, müşterilere ek SAF satın alma veya şirketin havacılığın karbondan arındırılmasına yardımcı olacağına inandığı girişimlerde kullanılmak üzere fon sağlama olanağı sunacak.



    https://www.engadget.com/united-airlines-unveils-bid-fund-130728504-152528408.html
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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