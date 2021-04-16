United Airlines, çöpten üretilen sürdürülebilir jet yakıtını finanse etmek için Eco-Skies Alliance'ı duyurdu

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United Airlines, yeni çevre programı Eco-Skies Alliance'ı duyurdu. Nike ve Siemens de dahil olmak üzere toplamda 11 ortağıyla beraber United Airlines, bu yıl çöpten elde edilen yaklaşık 13 milyon litre sürdürülebilir havacılık yakıtı(SAF) kullanımını finanse etmek için birlikte çalışacaklar.

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Müşterilerinden destek talep ediyor

Eco-Skies Alliance ortakları, 2021 sonuna kadar 13 milyon litre SAF satın almak için çabası gösterecek. Biyoyakıt, yaşam döngüsü bazında geleneksel jet yakıtından % 80 daha az karbon yayıyor. Bu azalma, 220 milyon milden fazla mesafede yolcu taşımayla ortaya çıkabilecek yaklaşık 31.000 ton sera gazı emisyonuna denk geliyor.

United Airlines CEO'su Scott Kirby verdiği demeçte, ittifakın sürdürülebilir havacılık yakıtları için daha fazla pazar yaratacağını umduğunu söyledi. Kirby: "Yıllardır şirketlerle uçuş emisyonlarını dengelemelerine yardımcı olmak için ortaklık kurmuş olsak da, Eco-Skies Alliance'a katılanları, karbon dengelemelerinin ötesine geçme ve SAF destekli uçmayı destekleme ihtiyacını fark ettikleri için alkışlıyoruz. Bu daha uygun fiyatlı tedarik ve nihayetinde daha düşük emisyonlar sağlayacaktır." ifadelerinde bulundu.

Eco-Skies Alliance programına ek olarak United Airlines, müşterilere ek SAF satın alma veya şirketin havacılığın karbondan arındırılmasına yardımcı olacağına inandığı girişimlerde kullanılmak üzere fon sağlama olanağı sunacak.

https://www.engadget.com/united-airlines-unveils-bid-fund-130728504-152528408.html

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