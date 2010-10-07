Sony yeni nesil akıllı telefonlar için 16.4MP çözünürlüğünde sensör hazırlıyor

Japon elektronik devi Sony, yeni nesil akıllı telefonlar için dünyanın ilk 16.4 megapiksel sensörünü geliştiriyor. IMX081PQ kod adına sahip olan 16.4MP Exmor R 1/2.8 CMOS imaj sensörü, 1.12?m hücre boyutuna sahip olup, 30 fps hızında 1080p video kaydına da olanak tanıyor. Arka aydınlatmalı CMOS sensörün örneklendirilmeye başlandığı ve hacimli üretiminin Ocak ayında başlayacağı bildiriliyor. 16.4MP çözünürlüğündeki rekortmen sensöre ek olarak Sony, 30fps hızında 720p video kaydına olanak tanıyan 8.13MP çözünürlüğünde bir başka sensör daha hazırlıyor. IMX105PQ kod adını taşıyan bu sensörün Nisan ayında üretime gireceği bildiriliyor.

Sony'nin yeni nesil imaj sensörleri için kullanılması muhtemel ilk telefonlar, Android tabanlı modellere ağırlık vermeye başlayan Sony Ercisson cephesinden gelebilir.