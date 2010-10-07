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Sony yeni nesil akıllı telefonlar için 16.4MP çözünürlüğünde sensör hazırlıyor

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, yeni nesil akıllı telefonlar için dünyanın ilk 16.4 megapiksel sensörünü geliştiriyor. IMX081PQ kod adına sahip olan 16.4MP Exmor R 1/2.8 CMOS imaj sensörü, 1.12?m hücre boyutuna sahip olup, 30 fps hızında 1080p video kaydına da olanak tanıyor. Arka aydınlatmalı CMOS sensörün örneklendirilmeye başlandığı ve hacimli üretiminin Ocak ayında başlayacağı bildiriliyor. 16.4MP çözünürlüğündeki rekortmen sensöre ek olarak Sony, 30fps hızında 720p video kaydına olanak tanıyan 8.13MP çözünürlüğünde bir başka sensör daha hazırlıyor. IMX105PQ kod adını taşıyan bu sensörün Nisan ayında üretime gireceği bildiriliyor.

Sony'nin yeni nesil imaj sensörleri için kullanılması muhtemel ilk telefonlar, Android tabanlı modellere ağırlık vermeye başlayan Sony Ercisson cephesinden gelebilir.


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séquestre 8 yıl
Kaliteli de çekerse tadından yenmez :) Yakında D-SLR telefonlar çıkarsa şaşırmayın ..
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korsanzeki168 8 yıl
süper haberde loş ortamlarda kumlama hızlı ortamlarda bugulama birde ortalamanın üstünde bi kalite yalaşaya bilirmi o var yoksa 16mp güzelde loş ortamda yada akşam üstü kumlu cıkacaksa o fotolar hiç gerek yok 16 mpye birde 1080p video cekimi hoşuma gitti inşallah kumlama olayını cözmüşlerdir
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sotoxs 8 yıl
telin fiyatını baya katlar bu özellikler. apple alabilir tabii, 3milyar fiyatta olsa fabrika yetiştiremiyor nasılsa
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet 1080p 30FPS iyiymiş. Yeter ki N8 in default ayarlarında 720p çekmesi gibi olmasın da. Ama eleman romla oynayınca N8 çok iyi video çekebilmişti. O kalitede 1080p çeksin şahane olur.
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vidoko 8 yıl
nekadar yeter de desek insana mp si yüksel olması cazip geliyor:))
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buraoca2 8 yıl
Çok iyi ya... Ben 1080p 30 fps video çekme olayını beğendim fotoğraf çözünürlüğü önemli değil :)
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Batuist 8 yıl
esas görüntü kalitesinden haber versinler.. yüksek çözünürlüklü olupta çamur gibi görüntüsü olacağına yarısı kadar olsun kaliteli olsun..
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ax 8 yıl
16.4 gereksiz bir değer.8 mp yeterde artar bile...
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