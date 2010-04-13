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Sony'den 7.4-inç boyutunda OLED monitör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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11-inç büyüklüğündeki OLED televizyonu XEL-1'in Japonya satışına son veren Sony, 7.4-inç büyüklüğündeki OLED monitörünü duyurdu. Video profesyonelleri için hazırlanan PWM-740 kod adlı yeni monitör, genel görünümü itibariyle OLED televizyonlardan beklenen ince ve şık tasarımı yansıtıyor olmasa da kullanım amacı daha farklı. Film yapımcılar için hazırlanan PWM-740, 960 x 540 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Yansımayı en aza indirebilmek için AR kaplama kullanılan OLED monitör, 10-bit panel sürücüsü veChromaTRU teknolojisi ile renk ve gamaları CRT monitör gibi emüle edebiliyor. Flip modu sayesinde 3D kamera kullanımına ideal olduğu belirtilen OLED monitör, opsiyonel olarak sunulan montaj kiti sayesinde 10 derece ileri ve 10 derece geri eğilebiliyor. Yüksek tanımlı görüntüler için üzerinde HDMI portu da bulunan Sony PWM-740, 3850 dolarlık yurt dışı fiyat etiketiyle kullanıma sunuluyor.


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Batuist 9 yıl
Her ne kadar profesyonellerede hitap etse onlar için estetik bir anlam ifade etmiyormu ki???
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1963bursa 9 yıl
XEL-1'in amazonda 2250$a satıldığını gördüm ben, şimdi 3400$'a satıyorlar, böyle fiyat oynar mı? OLED konusunda atılımları LG firmasından bekliyorum, Sony hiç bir ürünü yaygınlaştıracak bir firma değil artık, Blu-ray kapak olsun ona.
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