Sony'den netbook boyutunda notebook: 11.6-inç VAIO Y satışa sunuluyor

Japon elektronik devi Sony, netbook boyutlarında notebook performansı isteyen kullanıcılar için hazırladığı yeni bilgisayarını kullanıma sunuyor. 27 Kasım'da satışa sunulacak VPCYA19FJ/B kod adlı yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip. Intel platformu üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayar, 1.33GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i3-380UM işlemcisinden güç alıyor ve kullanıcı tercihine bağlı olarak 2GB ile 8GB aralığında farklı bellek seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphics IGP'si ile gelen sistemde, depolama içinse 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Tasarım olarak VAIO serisinin karakteristik özelliklerini koruyan mini bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11n ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini destekliyor. Gigabit Ethernet ve HDMI portlarına da sahip olan yeni VAIO Y, tek şarjda 6 saat civarında pil ömrü sunuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 27 Kasım itibariyle ilk olarak Japon'da satışa sunulacak dizüstü bilgisayarın fiyatı ise açıklanmadı.