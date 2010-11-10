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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den netbook boyutunda notebook: 11.6-inç VAIO Y satışa sunuluyor

8 yıl
15,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, netbook boyutlarında notebook performansı isteyen kullanıcılar için hazırladığı yeni bilgisayarını kullanıma sunuyor. 27 Kasım'da satışa sunulacak VPCYA19FJ/B kod adlı yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip. Intel platformu üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayar, 1.33GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i3-380UM işlemcisinden güç alıyor ve kullanıcı tercihine bağlı olarak 2GB ile 8GB aralığında farklı bellek seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphics IGP'si ile gelen sistemde, depolama içinse 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Tasarım olarak VAIO serisinin karakteristik özelliklerini koruyan mini bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11n ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini destekliyor. Gigabit Ethernet ve HDMI portlarına da sahip olan yeni VAIO Y, tek şarjda 6 saat civarında pil ömrü sunuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 27 Kasım itibariyle ilk olarak Japon'da satışa sunulacak dizüstü bilgisayarın fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
toshıbayla sony kalıtesı bır degıldır ama :) sony ne kadar pahalı olsada kalıtesınden odün vermıyor.saglam yapıyor yaptıgı urunlerı.
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hariciadam 8 yıl
o işlemcilere o fiyatlar çok fazla bence asusta i7 son sürüm model işlemci alınıyo o fiyatlara
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::Ashes:: 8 yıl
Sony veya apple bize gitmez :)
Bu arada amdden çok düşük güç tüketimli 4 çekirdekli entegre grafikli bir netbook platformu istiyorum..
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Batuist 8 yıl

dronegd

Sony veya apple bize gitmez :)

Bu arada amdden çok düşük güç tüketimli 4 çekirdekli entegre grafikli bir netbook platformu istiyorum..

Siparişiniz hemen hazırlanıyor.. Elde mi istersiniz paket mi olsun

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jay jay justified 8 yıl
Fiyatı ben vereyim; 980 €. Yanlış duymadınız. 980 Avro.

Kaynak: 3noobs.com/...
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Batuist 8 yıl
hiçte notebook performanslık birşey yok ortada..!! bildiğin netbook..
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trulli 8 yıl
Batuist

hiçte notebook performanslık birşey yok ortada..!! bildiğin netbook..


tam bir notebook olmasa da netbooklardan çok çok daha güçlü olacağı açık.

zayıf atom işlemciler ile i3 380u kıyaslanmaz bile.
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