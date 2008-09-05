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Sony'den WiFi destekli dijital fotoğraf çerçevesi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektronik dünyasına yön veren lider isimlerden Sony, CEDIA 2008 etkinliği çerçevesinde yeni dijital fotoğraf çerçevesini duyurdu. VGF-CP1 kod adı verilen yeni model 800x480 çözünürlüğünü destekleyen 7" ekran ile geliyor. Görüntüleyeceği içeriğin depolanabilmesi için dahili hafızaya sahip olan dijital çerçeve, fazlasını isteyenler için SD. CF ve Memorystick destekli kart okuycusuna da sahip. WiFi teknolojisini destekleyen VGF-CP1 ile kullanıcılar VAIO PC'lerindeki içeriği doğrudan kablosuz iletişim ile ürün üzerinde görüntüleyebiliyorlar. Dahili RSS okuyucusuna sahip olan öte yandan Google'ın Picasa Web Album özelliğini de destekleyen Sony VGF-CP1'in Ekim ayı içerisinde 200 Avro'luk etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
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tanerturk17 11 yıl
bir türlü ısınamadığım şey digital çerçeve.ama mantıkende çok guzel işlevsel bi alet. belki pahalı olduğundan ısınamıyorumdur

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saidakkas 11 yıl

Orjinalden alıntı: tanerturk17
belki pahalı olduğundan ısınamıyorumdur




Desene bi temas edip, kucaklaşıp, hasret giderecek, sıcak dakikalarımız olmadı parasızlıktan.
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