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    Söylentiye göre bu yıl çıkacak Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek: Kore Savaşı anlatılabilir

    Oyun dünyasının popüler savaş oyunu serilerinden Call of Duty'nin yeni oyunu 1950'lerde geçebilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Şubat 2021, 22:30 (6 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Söylentiye göre bu yıl çıkacak Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek: Kore Savaşı anlatılabilir
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    Activision'ın yayıncılığını yaptığı ve her yıl ayrı bir oyunu yayınlanan Call of Duty'nin bu yıl çıkacak olan oyunu ile ilgili enteresan bir iddia ortaya çıktı.

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    Bu yıl yeni bir Call of Duty oyunu çıkacağı geçtiğimiz haftalarda resmi olarak açıklanmıştı ancak hem resmi ismi hem de hangi stüdyonun geliştireceği bilinmiyordu. Yine geçtiğimiz hafta da Call of Duty oyunları ile ilgili birçok sızıntı bilgi veren ModernWarzone isimli Twitter hesabı bazı iddialarda bulunmuştu. Söylentiye göre bu yıl çıkacak olan oyunu, Sledgehammer Games yani daha önce Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 oyunlarının geliştirmesinde çalışan stüdyo geliştiriyor.

    Buradan net bir bilgiyi elbette çıkarmak zor ancak bu yıl gelecek oyunun Black Ops olmayacağını düşünebiliriz. Ancak çıkan son bir söylentiye göre bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek. 1950'lere baktığımızda ise oyuna konu olabilecek bir olay var: Kore Savaşı. Yani 1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaş. Amerika ve Çin'in müdahelesi ile savaş uluslararası bir boyut kazanmıştı.

    Bu bilgilerin tamamen söylenti olduğunu hatırlatmakta fayda var ancak imkansız olmadığını da belirtmek gerek. Özellikle son iki Call of Duty oyunu hikayenin biraz daha ön planda olmasıyla dikkat çekmişti. Hatta özellikle geçen yıl çıkan son oyun Soğuk Savaş döneminde geçtiği için bir hayli sevilmişti. Bu yüzden yine bir dönem oyunu görmemiz mümkün. Geliştirici stüdyonun Sledgehammer Games olması söylentisi de bu durumu destekliyor.



    https://www.dualshockers.com/if-the-leaks-are-true-call-of-duty-korea-might-be-on-the-horizon-for-2021/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Onda da Türkleri koymazlar olur biter. Son oyundaki Trabzon Havaalanı faciasından sonra pek bişey beklemiyorum açıkçası.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamza5806 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabah da yazdım en mantıklısı bu ama sledgehammerın mw 3 hariç tüm oyunları patates dandik gelirse şaşırmam ki bo4 ve cold warda treyarch bile üzdü
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    K kekplz (Kekplz Pony) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nisan ayında Antalya 5 yıldızlı otel herşey dahil 1 kişi 2 gece yani (48 saatten fazla) konaklama bedeli = 683 TL.
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    yc#1 (Yavuz Can) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsabetli olur. Piyasada Kore Savaşı'nı anlatan doğru düzgün oyun yok.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) yc#1
    Düzgününü geçtim kore savaşını anlatan oyun yok desek yeridir. En azından benim karşıma çıkmadı. Çünkü çok büyük bir olayı yok Kore savaşının. Amerikan pop kültürüne vietnam kadar etkisi yok.
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    Z Zodian 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yine 4 saatlik oyunu 700 TL yapmasınlar da.
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    kımyasal (ümit k) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cold war da tokat manyağı yaptılar,kore savaşında nasıl tanıtırlar merak ediyorum.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Onda da Türkleri koymazlar olur biter. Son oyundaki Trabzon Havaalanı faciasından sonra pek bişey beklemiyorum açıkçası.
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    keremec (Kerem Safa ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Söylenti doğru çıkarsa, asıl Çin oyunda nasıl olacak onu merak ediyorum Gerçi ben doğru çıkacağına pek ihtimal vermiyorum ama belli de olmaz şimdi.
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