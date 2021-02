Söylentiye göre bu yıl çıkacak Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek: Kore Savaşı anlatılabilir

Tam Boyutta Gör

Activision'ın yayıncılığını yaptığı ve her yıl ayrı bir oyunu yayınlanan Call of Duty'nin bu yıl çıkacak olan oyunu ile ilgili enteresan bir iddia ortaya çıktı.

Bu yıl yeni bir Call of Duty oyunu çıkacağı geçtiğimiz haftalarda resmi olarak açıklanmıştı ancak hem resmi ismi hem de hangi stüdyonun geliştireceği bilinmiyordu. Yine geçtiğimiz hafta da Call of Duty oyunları ile ilgili birçok sızıntı bilgi veren ModernWarzone isimli Twitter hesabı bazı iddialarda bulunmuştu. Söylentiye göre bu yıl çıkacak olan oyunu, Sledgehammer Games yani daha önce Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 oyunlarının geliştirmesinde çalışan stüdyo geliştiriyor.

Buradan net bir bilgiyi elbette çıkarmak zor ancak bu yıl gelecek oyunun Black Ops olmayacağını düşünebiliriz. Ancak çıkan son bir söylentiye göre bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek. 1950'lere baktığımızda ise oyuna konu olabilecek bir olay var: Kore Savaşı. Yani 1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaş. Amerika ve Çin'in müdahelesi ile savaş uluslararası bir boyut kazanmıştı.

Bu bilgilerin tamamen söylenti olduğunu hatırlatmakta fayda var ancak imkansız olmadığını da belirtmek gerek. Özellikle son iki Call of Duty oyunu hikayenin biraz daha ön planda olmasıyla dikkat çekmişti. Hatta özellikle geçen yıl çıkan son oyun Soğuk Savaş döneminde geçtiği için bir hayli sevilmişti. Bu yüzden yine bir dönem oyunu görmemiz mümkün. Geliştirici stüdyonun Sledgehammer Games olması söylentisi de bu durumu destekliyor.

https://www.dualshockers.com/if-the-leaks-are-true-call-of-duty-korea-might-be-on-the-horizon-for-2021/

