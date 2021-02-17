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    PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor

    2020 yılının en önemli oyunlarından biri olan PlayStaiton özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi Sucker Punch'ın resmi sitesindeki iş ilanı devam oyununu müjdeliyor olabilir.
    17 Şubat 2021, 11:33 (17 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sucker Punch Productions'ın bu yılın önemli oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima'nın devamı geliyor olabilir.

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    Son birkaç aydır Sucker Punch'ın iş ilanları yeni oyunları hakkında detayları ortaya çıkarıyor. Henüz Sucker Punch'ın duyurmuş olduğu bir oyun yok ancak daha önce paylaşılan iş ilanları Ghost of Tsushima'nın devamının yapıldığını düşündürüyor.

    Bu sefer yayınlanan iş ilanında ise bir açık dünya oyununda karakter odaklı etkili hikayeler yazabilecek bir yazar aranıyor. Detaylara baktığımızda ise duygusal hikayeler, akılda kalıcı karakterler ve güçlü diyaloglar yaratma becerilerine sahip bir yazar aradığını görebiliyoruz. İş ilanına buradan bakabilirsiniz.

    Ghost of Tsushima, 2020 yılında yayınlanan ve yılın en iyi oyunlarından biri olarak anılan bir oyundu. Bir sorun çıkmazsa devamını büyük bir ihtimalle göreceğiz.



    https://www.gamesradar.com/ghost-of-tsushima-dev-seeks-a-new-writer-to-tell-character-driven-stories-in-an-open-world-game/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Chillout 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha witcher3 den öğrenecekleri çok şey var
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    WeDneS (Ercan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    2020 yılının en iyi oyununu oynadım bitirdim. Herşeyiyle mükemmel
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