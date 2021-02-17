PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sucker Punch Productions'ın bu yılın önemli oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima'nın devamı geliyor olabilir.

İlginizi Çekebilir

God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor

Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak"

Son birkaç aydır Sucker Punch'ın iş ilanları yeni oyunları hakkında detayları ortaya çıkarıyor. Henüz Sucker Punch'ın duyurmuş olduğu bir oyun yok ancak daha önce paylaşılan iş ilanları Ghost of Tsushima'nın devamının yapıldığını düşündürüyor.

Bu sefer yayınlanan iş ilanında ise bir açık dünya oyununda karakter odaklı etkili hikayeler yazabilecek bir yazar aranıyor. Detaylara baktığımızda ise duygusal hikayeler, akılda kalıcı karakterler ve güçlü diyaloglar yaratma becerilerine sahip bir yazar aradığını görebiliyoruz. İş ilanına buradan bakabilirsiniz.

Ghost of Tsushima, 2020 yılında yayınlanan ve yılın en iyi oyunlarından biri olarak anılan bir oyundu. Bir sorun çıkmazsa devamını büyük bir ihtimalle göreceğiz.

https://www.gamesradar.com/ghost-of-tsushima-dev-seeks-a-new-writer-to-tell-character-driven-stories-in-an-open-world-game/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.