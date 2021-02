Bu yıl çıkacak olan Call of Duty'nin geliştirici stüdyosu belli olmuş olabilir

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, her yıl düzenli olarak yayınlanan Call of Duty serisinin yeni oyunu geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Yine yıl sonunda çıkacak olan oyunun yalnızca çıkacağı açıklandı. Hangi seriye ait olacağı, konusunun ne olacağı açıklanmadı. Ancak çıkan güçlü bir söylentiye göre geliştiren stüdyo belli olmuş olabilir.

Activision'ın her yıl Call of Duty çıkartabiliyor olmasının sebebi birkaç farklı stüdyo ile çalışıyor olması. Bu yüzden genelde görsellik ve oynanış her farklı oyunda birbiri ile yakın olsa da her yıl başka bir alt seriye ait oyun görüyoruz. Her stüdyo da belli başlı serilerin geliştirmesini üstleniyor.

ModernWarzone isimli Call of Duty oyunları ile ilgili haberleri önceden sızdırmasıyla tanınan Twitter sayfası da geçtiğimiz saatlerde yeni bir söylenti paylaştı ve söylentiye bir hayli güveniyorlar. Söylediklerine göre bu yıl çıkacak olan Call of Duty'i Sledgehammer Games geliştiriyor.

Sledgehammer Games daha önce Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 gibi oyunların geliştirmesinde çalışmıştı. Geçtiğimiz yıl Black Ops oyunu çıktığı için bu yıl Black Ops oyunu görmeyiz. Modern Warfare de ondan önceki yıl çıktığı için onun ihtimali biraz düşük ama elbette ihtimali var. Ancak eğer gerçekten Sledgehammer Games oyunu geliştiriyorsa Advanced Warfare 2 veya yeni bir serinin başlangıcını görmemiz daha olası.

Siz hangi alt serinin oyunu çıksın isterdiniz?

