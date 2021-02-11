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    Bu yıl çıkacak olan Call of Duty'nin geliştirici stüdyosu belli olmuş olabilir

    Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak onaylanan yeni Call of Duty oyununun geliştiriciliğini üstlenecek olan stüdyo belli olmuş olabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Şubat 2021, 23:59 (6 gün)
    2,9b
    2
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Bu yıl çıkacak olan Call of Duty'nin geliştirici stüdyosu belli olmuş olabilir
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, her yıl düzenli olarak yayınlanan Call of Duty serisinin yeni oyunu geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Yine yıl sonunda çıkacak olan oyunun yalnızca çıkacağı açıklandı. Hangi seriye ait olacağı, konusunun ne olacağı açıklanmadı. Ancak çıkan güçlü bir söylentiye göre geliştiren stüdyo belli olmuş olabilir.

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    Activision'ın her yıl Call of Duty çıkartabiliyor olmasının sebebi birkaç farklı stüdyo ile çalışıyor olması. Bu yüzden genelde görsellik ve oynanış her farklı oyunda birbiri ile yakın olsa da her yıl başka bir alt seriye ait oyun görüyoruz. Her stüdyo da belli başlı serilerin geliştirmesini üstleniyor.

    ModernWarzone isimli Call of Duty oyunları ile ilgili haberleri önceden sızdırmasıyla tanınan Twitter sayfası da geçtiğimiz saatlerde yeni bir söylenti paylaştı ve söylentiye bir hayli güveniyorlar. Söylediklerine göre bu yıl çıkacak olan Call of Duty'i Sledgehammer Games geliştiriyor. 

    Sledgehammer Games daha önce Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 gibi oyunların geliştirmesinde çalışmıştı. Geçtiğimiz yıl Black Ops oyunu çıktığı için bu yıl Black Ops oyunu görmeyiz. Modern Warfare de ondan önceki yıl çıktığı için onun ihtimali biraz düşük ama elbette ihtimali var. Ancak eğer gerçekten Sledgehammer Games oyunu geliştiriyorsa Advanced Warfare 2 veya yeni bir serinin başlangıcını görmemiz daha olası.

    Siz hangi alt serinin oyunu çıksın isterdiniz?



    https://comicbook.com/gaming/news/call-of-duty-2021-developer-reportedly-revealed/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Call of Duty Ghosts 2 olabilir mi ? Malum finali ikinci oyunun geleceğini gösteriyor olabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Dark Poison- (hidayet ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kemik gibi Mw2019 a icerik destegi sunup,yillik bozuk Cod oyunu cikarma gelenegini terk etseler iyi olurdu ama Activision en dejenere oyun sirketlerinden biri oldugu icin iyi oyuna destegi kesip bitmemisi satmaya calisti(Bo ColdWar u).
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilemem ama alternatif ww2 senaryoları olabilir mesela amerika normadiyada başarısız olur çünkü ordu oradadır isveç ingilterenin geçmesine izin verse de Hitler rusyaya saldırmaz ve birlik olarak ingiltereyi yenerler italya operasyonları başarılı olur vs sonra Hitler rusyaya saldırıp orayı da alınca isvece saldırır ve orayı da alır biz ise isveçte gönüllü bir suikast birliğine katılıp almanyanın kilit isimlerini vurup onları teslim olmaya itebiliriz yani pek sanmam ama olursa ve hikaye falan da iyi olursa tamamdır
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    featfromcrash 5 gün ( Mesaj Silindi )
    COD da o kadar çok seri ve oyun var ki takip etmek çok zor..
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    M mustafacoban (mustafa coban) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    3 ayda bir yeni call of çıkacağına oyunun içindeki fps düşüşlerini çözsünler
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Call of Duty Ghosts 2 olabilir mi ? Malum finali ikinci oyunun geleceğini gösteriyor olabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    H hopeyoung 5 gün ( Mesaj Silindi ) CaptainErturan
    Ghosts çok iyi değil miydi? Köpekbalığı sahneleri gibi saçmalıklar olsa da en iyisiydi bence.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzayli istilasini konu alsin, yada robot istilasi yapay zeka dünyayi ele gecirsin vss :))))
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    WW3 yapabilirler bence
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Konuyu ben size söyleyeyim. İkinci dünya savaşında kahraman Amerikalıları(!) gösteren bir başka seri olacağı kesindir.
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