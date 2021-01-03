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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor

    Dünyanın en popüler video akış platformu olan Netflix, söylentiye göre oyun dünyasının en büyük markalarından birini diziye uyarlamak için hazırlanıyor.
    6 gün
    4,8b
    1
    19
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    10

    Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor
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    Resident Evil, Assassin's Creed, The Witcher ve daha birçok oyunun dizi uyarlamasını yapan Netflix, The Elder Scrolls serisinin dizisini yapacak gibi duruyor. Ancak henüz bu haber söylentiden ibaret.

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    Söylentiye göre Netflix, şu anda Bethesda ile The Elder Scrolls serisini diziye uyarlamak için bir görüşme içerisinde. Ne yazık ki daha fazla bilgi bulunmuyor. Büyük ihtimalle anlaşıldığı zaman dizi duyurulacaktır. Bethesda'nın birkaç ay önce, Fallout'un dizisi için Amazon ile anlaştığını hatırlatalım.

    Aslında bu söylenti yaklaşık olarak 3-4 haftadır devam ediyor ancak en son Daniel Ritchtman'ın da bu söylentiyi desteklemesi ile birlikte durum daha da ciddileşti. Daniel Ritchtman daha önce bu tarz haberleri duyuran bir isim.

    The Elder Scrolls serisi 1994 yılında başlamıştı. Sonrasında birçok oyun çıktı ancak seri en çok Morrowind, Oblivion ve Skyrim oyunlarıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda da serinin yeni oyunu duyurulmuştu ancak ne yazık ki hiçbir detay bilinmiyor.



    https://comicbook.com/gaming/news/the-elder-scrolls-netflix-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Siyahi eşcinsel bir imperial muhafızın albino bir ejderha ile aşkını anlatır, uzak doğulu karakter olarak da bir khajit bunlara nifak tohumu eker fakat en sonunda hepsi birbirine aşık olur ve üçlü olarak takılırlar.
    Siyahi eşcinsel bir imperial muhafızın albino bir ejderha ile aşkını anlatır, uzak doğulu karakter olarak da bir khajit bunlara nifak tohumu eker fakat en sonun...
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    2 Yanıt Yanıtla +47
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    Çılgın pilot 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım dizide bug olmaz.
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    bypangea (Kadir Turan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix inşallah çekmez Witcher saçmalığından sonra berbat bir dizi görmek istemiyorum. Çekecekse Amazon veya Hulu çeksin en azından adam akıllı dizi çekebiliyorlar.
    Netflix inşallah çekmez Witcher saçmalığından sonra berbat bir dizi görmek istemiyorum. Çekecekse Amazon veya Hulu çeksin en azından adam akıllı dizi çekebiliyo...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon, HBO ya da Disney Plus'a versinler. Netflix bunu da vasatlaştırır.
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    Mr. Send 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunun ana karakteri yok, oyundaki her şey neredeyse bir ana karakter. Fallout ve The Elder Scrolls dizileri hangi karakterler etrafında dönecek? Her bölüm veya sezon farklı bir olay işlenir sanırım. The Witcher gibi karakter odaklı olmaz bence.
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    Askaparta 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Viçıra benzemesin de o neydi öyle vıç vıç.
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    karaniler 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke prime yapsaydı bunu
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    bypangea (Kadir Turan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix inşallah çekmez Witcher saçmalığından sonra berbat bir dizi görmek istemiyorum. Çekecekse Amazon veya Hulu çeksin en azından adam akıllı dizi çekebiliyorlar.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Disney plus ülkemize ne zaman gelicek ya satın alıcağım tek plartform gerisi çöplük the mandalorian nasıl bi diziydi aman allahım ya
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    milliacar (Davut Enis Acar) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Deswaaa
    Mandalorian çok iyiydi beya 😍
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    Porno Graffiti (Emrah ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Deswaaa
    Kesinlikle karılıyorum. Çöl denizi ejderhası ile ilgili bi bölüme denk geldim nette. Aman yarabbi dedim. Bir çok hayvan gibi bütçeye sahip filmlerde bile öyle kaliteli iş yoktu net. Onun dışındaki 10 15 saniyeliğine görünen ırklarda bile üşenmeden uğraşmış adamlar.
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    Çılgın pilot 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım dizide bug olmaz.
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    MegaWolt38 (dmrtAS dmrtAS) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyundaki ev sevdiğim replik aklıma geldi birden:

    Belethor:

    "Some may call this junk. Me, I call them treasures."
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    hedef2021 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Your money or your life replikli bi sahne içerirse çok ironik olur
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    absamet (sems sems) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcher ejderhaları gibi olacaksa hiç olmasın. İlerde amazon felan çeker belki.
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    4781 kez okundu.
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    tes, the elder scrolls ve
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