Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor

Resident Evil, Assassin's Creed, The Witcher ve daha birçok oyunun dizi uyarlamasını yapan Netflix, The Elder Scrolls serisinin dizisini yapacak gibi duruyor. Ancak henüz bu haber söylentiden ibaret.İlginizi Çekebilir Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı
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Söylentiye göre Netflix, şu anda Bethesda ile The Elder Scrolls serisini diziye uyarlamak için bir görüşme içerisinde. Ne yazık ki daha fazla bilgi bulunmuyor. Büyük ihtimalle anlaşıldığı zaman dizi duyurulacaktır. Bethesda'nın birkaç ay önce, Fallout'un dizisi için Amazon ile anlaştığını hatırlatalım.
Aslında bu söylenti yaklaşık olarak 3-4 haftadır devam ediyor ancak en son Daniel Ritchtman'ın da bu söylentiyi desteklemesi ile birlikte durum daha da ciddileşti. Daniel Ritchtman daha önce bu tarz haberleri duyuran bir isim.
The Elder Scrolls serisi 1994 yılında başlamıştı. Sonrasında birçok oyun çıktı ancak seri en çok Morrowind, Oblivion ve Skyrim oyunlarıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda da serinin yeni oyunu duyurulmuştu ancak ne yazık ki hiçbir detay bilinmiyor.
https://comicbook.com/gaming/news/the-elder-scrolls-netflix-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Belethor:
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