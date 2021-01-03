Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor

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Resident Evil, Assassin's Creed, The Witcher ve daha birçok oyunun dizi uyarlamasını yapan Netflix, The Elder Scrolls serisinin dizisini yapacak gibi duruyor. Ancak henüz bu haber söylentiden ibaret.

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Söylentiye göre Netflix, şu anda Bethesda ile The Elder Scrolls serisini diziye uyarlamak için bir görüşme içerisinde. Ne yazık ki daha fazla bilgi bulunmuyor. Büyük ihtimalle anlaşıldığı zaman dizi duyurulacaktır. Bethesda'nın birkaç ay önce, Fallout'un dizisi için Amazon ile anlaştığını hatırlatalım.

Aslında bu söylenti yaklaşık olarak 3-4 haftadır devam ediyor ancak en son Daniel Ritchtman'ın da bu söylentiyi desteklemesi ile birlikte durum daha da ciddileşti. Daniel Ritchtman daha önce bu tarz haberleri duyuran bir isim.

The Elder Scrolls serisi 1994 yılında başlamıştı. Sonrasında birçok oyun çıktı ancak seri en çok Morrowind, Oblivion ve Skyrim oyunlarıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda da serinin yeni oyunu duyurulmuştu ancak ne yazık ki hiçbir detay bilinmiyor.

https://comicbook.com/gaming/news/the-elder-scrolls-netflix-report/

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