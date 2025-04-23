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    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ın etkileyici çıkışı, oyun dünyasında planları bozdu

    Dün sürpriz bir şekilde satışa sunulan The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, oyunseverlerden büyük ilgi görüyor. Bu dönemde çıkacak diğer oyunların işi bir anda çok zor daha zorlaştı.

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Tam Boyutta Gör
    2006 yılında çıkan ve bir döneme damga vuran ikonik RPG oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion, yıllar sonra Remastered versiyonuyla geri döndü. Son günlerde üst üste sızıntılara konu olan The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, dün resmi olarak tanıtıldı ve tanıtıldıktan hemen sonra da satışa çıktı.

    Oyun takvimine sürpriz bir şekilde eklenen The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanırken, oyun dağıtımcılarının da planlarını alt üst etti.

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Steam'de 115 Bin Eş Zamanlı Oyuncuya Ulaştı

    PC, Xbox Series S/X ve PlayStation 5'e yönelik olarak satışa sunulan ve daha ilk günden Game Pass'e gelenThe Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, buna rağmen Steam'de büyük ilgi gördü. Öyle ki oyun çıkar çıkmaz Steam'in en çok satanlar listesinde ilk sırayı aldı. Bu da oyunun çıkışından sadece birkaç sonra Steam'de 115 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşmasını sağladı.

    Steam'in aksine Xbox ve PlayStation oyuncu rakamlarını canlı olarak göstermiyor am oyunun Steam'deki performansı, konsol tarafında da benzer bir çıkışa işaret ediyor. Çünkü Steam'de 50 dolara satıldığı hâlde bu kadar ilgi gören oyunun, ücretsiz sunulduğu Game Pass'te de geniş bir kitleye ulaşacağı düşünülüyor.

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ın Sürpriz Çıkışı Bu Dönemde Çıkan Diğer Oyunları Zora Soktu

    50 dolara çıktığı hâlde büyük ilgi gören The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, şu sıralar oyuncuların hem parasını hem de zamanını alacağı için bu dönemde çıkacak diğer oyunlar için kötü bir sürpriz oldu. Oyun takviminin bu bölümünde Oblivion'ın olacağını bilmeden oyunlarını bu dönemde çıkaran dağıtımcılar, bir anda dev bir rakiple aynı dönemde çıkış yapma talihsizliğini yaşamış oldu.

    Oblivion'ın sürpriz çıkışından etkilenecek oyunların başında Clair Obscur: Expedition 33 geliyor. Oblivion gibi bir RPG oyunu olan Clair Obscur, normalde bu dönemde çıkan en dikkat çekici oyun olacaktı. Üstelik oyuna gelen ilk yorumlar da oldukça olumluydu. Ancak şimdi Oblivion ile aynı dönemde çıkmış olması, oyunun satış performansını ciddi şekilde etkileyecektir.

    Kaynakça https://www.gamespot.com/articles/oblivion-remaster-hits-100000-concurrent-players-on-steam-just-hours-after-launch/1100-6531026/?ftag=CAD-01-10abi2f https://www.gamespot.com/articles/oblivion-remastered-couldnt-come-at-a-worse-time-for-some-games/1100-6531025/?ftag=CAD-01-10abi2f
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    simyacı35 2 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 21 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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