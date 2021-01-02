Uncharted filminden yeni görseller paylaşıldı

PlayStation'ın ve oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Uncharted'ın bildiğiniz gibi bir film uyarlaması geliyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri biten filmden de geçtiğimiz saatlerde yeni görseller paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti"İlginizi Çekebilir Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı
Uncharted filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan görsellere baktığımızda ne yazık ki oyuncuların bulunduğu görseller göremiyoruz ancak atmosfer ve tasarım adına fazlasıyla açıkayıcı görseller olduğunu söylemek gerek. Özellikle bu tarz yapımların tarihsel ve gizemli yönünü sevenler için filme dair heyecanlandıran görseller olduğunu söyleyebiliriz.
Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. Umuyoruz ki oyunun havasını yansıtabilen tarihsel yönü de keyifli olan bir film görürüz.
Uncharted filminin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden ve Sarah Petrick bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 16 Temmuz 2021
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
- Hitman mesela, tamamen yanlış bir oyuncu ile başladılar olaya ve hiç tutmadı. Hitman'i en son andıracak herif, zoraki dazlak tip, kepçe kulakları ile asla o role uygun değildi, beğenilmedi ve tutulmadı Oysa onu oynaması gereken doğuştan Hitman aktör Jason Statham'dı.
- Need For Speed filmi hiç fena değil aslında ben çok beğendim, ama başroldeki Aaron Paul'ün genç görüntüsünü bıçkın göstermek için sesine yaptığı ağır ağbi gibi homurdanması o kadar yapmacık ki bütün filmin içine etti desem yeridir, arabaların egzos gürültüsü sesini biraz olsun kapatıyordu da film çekilir oldu.
- Tom Raider 2018 ablamız Alicia Vikander her ne kadar oyundaki Lara'yı çok andırsa da o çelimsiz kolları, çırpı bacakları akrobik ve dinamik güçlü kadını bir türlü kafalara ikna edemeyince sönük kaldı.
- Assasins Creed filminde ise konuyu o kadar parçalamış o kadar zor hale getirmişlerdi ki yazık ettiler. Neyse ki hayran kitlesi filmi ile değil oyunu ile meşguldü çok da sallamadı.