Uncharted filminden yeni görseller paylaşıldı

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PlayStation'ın ve oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Uncharted'ın bildiğiniz gibi bir film uyarlaması geliyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri biten filmden de geçtiğimiz saatlerde yeni görseller paylaşıldı.

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Uncharted filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan görsellere baktığımızda ne yazık ki oyuncuların bulunduğu görseller göremiyoruz ancak atmosfer ve tasarım adına fazlasıyla açıkayıcı görseller olduğunu söylemek gerek. Özellikle bu tarz yapımların tarihsel ve gizemli yönünü sevenler için filme dair heyecanlandıran görseller olduğunu söyleyebiliriz.

Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. Umuyoruz ki oyunun havasını yansıtabilen tarihsel yönü de keyifli olan bir film görürüz.

Uncharted filminin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden ve Sarah Petrick bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 16 Temmuz 2021

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