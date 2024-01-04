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    Anlık Bildirim

    Tuz Gölü'nde yetişen bitki Türk astronot tarafından uzayda test edilecek

    Tuz Gölü'nün zorlu koşullarına dayanan Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamındaki davranışı incelenecek. Yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği direnci uzayda sürdürüp sürdürmediği takip edilecek.
    Tuz Gölü'nde yetişen bitki uzayda test edilecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) ilk insanlı uzay görevi için Türk uzay yolcusu (astronot) Alper Gezeravcı, 17 Ocak 2024 tarihinde uzaya gidecek. Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler arasında bir botanik deneyi bulunuyor.

    Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek deneyde Tuz Gölü'nün tuzlu ortamına dayanan bitkinin, yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşim gözlemlenecek.

    Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dan oluşan ekibin tasarladığı deneyle yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek.

    Uzay ortamında bu tür bir etkileşimin ilk kez araştırılacağını bildiren  Prof. Dr. İsmail Türkan, şunları söyledi:

    "Bitkinin bu özelliğinin, diğer gezegenlerde kurulması planlanan üslerde, tuz ve metal içeriği yüksek regolitlerin (Ay ve Mars toprağı) iyileştirilmesi ve astronotların çeşitli atıklarının arıtılmasında kullanılabilme potansiyelinde olduğunu düşünüyoruz. Bitki sodyum klorür dışında, lityum ve bor gibi elementlere de toleranslı olduğundan uzayda ağır metal ve diğer çevresel streslere karşı toleransın araştırılması konularında ileride yapılacak deneylerde de kullanılabilir. Bu ilk bilim misyonu kapsamında ülkemize ait, dünyada model olarak kabul görmüş endemik bir bitki türü ile uzay ortamında ilk kez deney yapılacak olması çok önemli."

    Uzayda 13 farklı deney yapılacak

    Türk uzay yolcusu Alper Gezavcı, 13 farklı deney yapacak. Radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisi incelenecek. Dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilmesi, metabolik değişikliklerinin incelenmesi, karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetleri gözlemlenecek. Elektronik kart üretim teknolojisi test edilecek. Propolis maddesinin mikro yerçekimi ortamındaki bakterilerin yer çekimli ortamdaki bakterilerle benzer sonuçlar verip vermeyeceği karşılaştıracak

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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