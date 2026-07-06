SpaceX, 260 Starlink uydusunu atmosfere sokarak imha etti

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Tam Boyutta Gör SpaceX, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) sunduğu son altı aylık raporda Aralık 2025 ile Mayıs 2026 arasında 260 Starlink uydusunu kontrollü şekilde Dünya atmosferine yönlendirerek imha ettiğini açıkladı. Şirketin uydu imha yöntemi uzay çöplerini önlemeyi amaçlasa da atmosferde tamamen yanan uyduların çevresel etkileri konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Ömrü dolan uydular yok edildi

FCC'ye sunulan rapora göre imha edilen 260 Starlink uydusunun 176'sı birinci nesil, kalanları ise ikinci nesil Starlink uydularından oluşuyor. Bunun yanı sıra aynı altı aylık dönemde 349 uydu daha hizmet dışı bırakıldı. SpaceX, bu uyduların da önümüzdeki aylarda kontrollü şekilde yörüngeden çıkarılarak atmosferde yok edileceğini belirtiyor.

Şirketin işlettiği Starlink ağı bugün 10.700’den fazla uydudan oluşuyor. SpaceX aynı zamanda, uydu internetini doğrudan cep telefonlarına ulaştırmayı hedefleyen Starlink Mobile projesi üzerinde de çalışmayı sürdürüyor.

SpaceX'in uzun vadeli planı ise alçak Dünya yörüngesine 42 bin adede kadar Starlink uydusu yerleştirmek. Şirket ayrıca Ocak ayında 7.500 ek ikinci nesil Starlink uydusu için FCC onayı aldı. Öte yandan SpaceX, 120 kW hesaplama yüküne sahip A1 yörüngesel veri merkezi uydusunu da duyurdu. Şirket, bu yeni nesil uyduların üretimi için Gigasat üretim tesisi inşa ediyor.

Uydular yaklaşık beş yıl görev yapıyor

Tam Boyutta Gör SpaceX'e göre Starlink uydularının yaklaşık beş yıllık bir hizmet ömrü bulunuyor. Bu süre sonunda yakıtı azalan uydular, geride kalan yakıtlarını kullanarak kontrollü yörüngeden çıkış manevrası gerçekleştiriyor. İrtifalarını kademeli olarak düşüren uydular, Dünya atmosferine girdikten sonra oluşan yoğun sürtünme nedeniyle tamamen yanarak yok oluyor. Şirket, bu süreçte uzay aracının yüzde 100'ünün atmosferde parçalanıp yandığını ve Dünya yüzeyine herhangi bir enkaz ulaşmadığını ifade ediyor.

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Starlink’in büyüklüğü nedeniyle SpaceX'in neredeyse her gün birden fazla Starlink uydusunu hizmet dışına çıkardığı belirtiliyor. Şirket, Aralık 2024-Mayıs 2025 döneminde de 472'den fazla uyduyu yörüngeden çıkarmıştı.

Atmosfer üzerindeki etkiler araştırılıyor

Her ne kadar kontrollü yeniden giriş yöntemi uzay çöplerini önlese de araştırmacılar atmosferde tamamen yanan binlerce uydunun çevresel etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini savunuyor. Bilim insanları bu konuda yeni araştırmalar yapılmasını ve düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesini öneriyor.

FCC ise uzun yıllardır uyduları çevresel etki değerlendirmelerinden muaf tutuyor. Kurumun düzenlemelerin uzay faaliyetlerini yavaşlatabileceği endişesiyle bu yaklaşımı benimsediği belirtiliyor. Çevresel değerlendirmeler normalde ABD Ulusal Çevre Politikası Yasası (NEPA) kapsamında ele alınıyor. Bununla birlikte FCC, uzay tabanlı faaliyetlerin ABD'nin yargı yetkisi dışında gerçekleşen faaliyetler olarak değerlendirilmesi nedeniyle NEPA kapsamı dışında tutulmasını resmen önerdi. Ancak bu teklif henüz onaylanmış değil.

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SpaceX, 260 Starlink uydusunu atmosfere sokarak imha etti

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