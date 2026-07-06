SpaceX, 260 Starlink uydusunu atmosfere sokarak imha etti

Ömrü dolan uydular yok edildi
FCC'ye sunulan rapora göre imha edilen 260 Starlink uydusunun 176'sı birinci nesil, kalanları ise ikinci nesil Starlink uydularından oluşuyor. Bunun yanı sıra aynı altı aylık dönemde 349 uydu daha hizmet dışı bırakıldı. SpaceX, bu uyduların da önümüzdeki aylarda kontrollü şekilde yörüngeden çıkarılarak atmosferde yok edileceğini belirtiyor.
Şirketin işlettiği Starlink ağı bugün 10.700’den fazla uydudan oluşuyor. SpaceX aynı zamanda, uydu internetini doğrudan cep telefonlarına ulaştırmayı hedefleyen Starlink Mobile projesi üzerinde de çalışmayı sürdürüyor.
SpaceX'in uzun vadeli planı ise alçak Dünya yörüngesine 42 bin adede kadar Starlink uydusu yerleştirmek. Şirket ayrıca Ocak ayında 7.500 ek ikinci nesil Starlink uydusu için FCC onayı aldı. Öte yandan SpaceX, 120 kW hesaplama yüküne sahip A1 yörüngesel veri merkezi uydusunu da duyurdu. Şirket, bu yeni nesil uyduların üretimi için Gigasat üretim tesisi inşa ediyor.
Uydular yaklaşık beş yıl görev yapıyor
Starlink’in büyüklüğü nedeniyle SpaceX'in neredeyse her gün birden fazla Starlink uydusunu hizmet dışına çıkardığı belirtiliyor. Şirket, Aralık 2024-Mayıs 2025 döneminde de 472'den fazla uyduyu yörüngeden çıkarmıştı.
Atmosfer üzerindeki etkiler araştırılıyor
Her ne kadar kontrollü yeniden giriş yöntemi uzay çöplerini önlese de araştırmacılar atmosferde tamamen yanan binlerce uydunun çevresel etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini savunuyor. Bilim insanları bu konuda yeni araştırmalar yapılmasını ve düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesini öneriyor.
FCC ise uzun yıllardır uyduları çevresel etki değerlendirmelerinden muaf tutuyor. Kurumun düzenlemelerin uzay faaliyetlerini yavaşlatabileceği endişesiyle bu yaklaşımı benimsediği belirtiliyor. Çevresel değerlendirmeler normalde ABD Ulusal Çevre Politikası Yasası (NEPA) kapsamında ele alınıyor. Bununla birlikte FCC, uzay tabanlı faaliyetlerin ABD'nin yargı yetkisi dışında gerçekleşen faaliyetler olarak değerlendirilmesi nedeniyle NEPA kapsamı dışında tutulmasını resmen önerdi. Ancak bu teklif henüz onaylanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: