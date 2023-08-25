SpaceX, 5.000'inci Starlink uydusunu yörüngeye fırlatıyor

Starlink sayısı 5.000'i geçiyor
SpaceX, 26 Ağustos’ta Türkiye saati ile 04:30’da 22 Starlink uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılmasını planlıyor. Astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell'a göre bu fırlatma ile bugüne kadar fırlatılan toplam Starlink uydusu sayısı 5,000'in üzerine çıkacak, (Bu sayı şu anda 4,983'tür.) Yazının sonundaki YouTube bağlantısından fırlatmayı izleyebilirsiniz.
Birkaç saat sonra yapılacak Starlink fırlatmasının Florida'nın Space Coast bölgesinden yapılacak bir başka SpaceX görevinden önce gerçekleşmesi planlanıyor: Şirket, dört astronotlu Crew-7 görevini cumartesi sabahı (26 Ağustos) erken saatlerde NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru fırlatmayı hedefliyor.
Starlink’e dönecek olursak beş bin uydu elbette sayıca çok fazla ancak bu sayı gelecekte çok daha fazla artacak. SpaceX'in halihazırda yörüngeye 12.000 Starlink uydusu konuşlandırmak için yasal izni bulunuyor ve şirket ayrıca bunun üzerine 30.000 uydu daha eklemeyi hedefleyen bir başvurusu bulunuyor. SpaceX, 2019 yılının mayıs ayında ilk Starlink uydularını fırlatmaya başladı. Buna göre firma ortalama olarak her gün yörüngeye 3 adet uydu konuşlandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.