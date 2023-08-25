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    Anlık Bildirim

    SpaceX, 5.000'inci Starlink uydusunu yörüngeye fırlatıyor

    Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, tarihi bir başarıya daha imza atmaya hazırlanıyor. Uzay şirketi, uydu internet ağı Starlink için 5.000'inci uyduyu yörüngeye fırlatıyor.
    SpaceX, 5.000'inci Starlink uydusunu yörüngeye fırlatıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş uydu internet kümesi Starlink’i büyütmeye devam ediyor. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, kısa bir süre sonra bu hedefi için önemli bir mihenk taşını daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Şirket, bu gece yarısından (25 Ağustos) sonra yörüngeye 5.000’inci Starlink uydusunu gönderecek.

    SpaceX, 26 Ağustos’ta Türkiye saati ile 04:30’da 22 Starlink uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılmasını planlıyor. Astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell'a göre bu fırlatma ile bugüne kadar fırlatılan toplam Starlink uydusu sayısı 5,000'in üzerine çıkacak, (Bu sayı şu anda 4,983'tür.) Yazının sonundaki YouTube bağlantısından fırlatmayı izleyebilirsiniz.

    SpaceX, 5.000'inci Starlink uydusunu yörüngeye fırlatıyor Tam Boyutta Gör
    Eğer her şey planlandığı gibi giderse uyduları yörüngeye taşıyan Falcon 9 roketinin ilk aşamasının kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra SpaceX drone gemisi Just Read the Instructions'a inmesi planlanıyor. Görevde kullanılacak olan Falcon 9, daha önce iki kez fırlatıldı ve geri döndü. Öte yandan Falcon 9'un üst aşaması yolculuğuna devam edecek ve sonunda 22 Starlink uydusunu fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirecek.

    Birkaç saat sonra yapılacak Starlink fırlatmasının Florida'nın Space Coast bölgesinden yapılacak bir başka SpaceX görevinden önce gerçekleşmesi planlanıyor: Şirket, dört astronotlu Crew-7 görevini cumartesi sabahı (26 Ağustos) erken saatlerde NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru fırlatmayı hedefliyor.

    Starlink’e dönecek olursak beş bin uydu elbette sayıca çok fazla ancak bu sayı gelecekte çok daha fazla artacak. SpaceX'in halihazırda yörüngeye 12.000 Starlink uydusu konuşlandırmak için yasal izni bulunuyor ve şirket ayrıca bunun üzerine 30.000 uydu daha eklemeyi hedefleyen bir başvurusu bulunuyor. SpaceX, 2019 yılının mayıs ayında ilk Starlink uydularını fırlatmaya başladı. Buna göre firma ortalama olarak her gün yörüngeye 3 adet uydu konuşlandırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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