Tam Boyutta Gör Reuters haber ajansı, SpaceX'in ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1.8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını bildiriyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi, söz konusu anlaşma kapsamında ABD istihbaratı için yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracak.

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Anlaşmanın 2021 yılında gizlice imzalandığı belirtiliyor. Bu projeden SpaceX'in Starshield bölümü sorumlu. Casus uyduların sensörleri başka bir şirket tarafından sağlanacak. Kaynaklara göre Starshield projesinin 5.5 bin uyduyu içeren Starlink ağıyla ilgisi yok.

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Gerçek zamanlı görüntüleme sağlayacak

Casus uydu ağı, ABD ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Aynı zamanda ABD istihbaratının dünyada olup bitenleri gerçek zamanlı olarak görüntülemesine olanak tanıyacak.

Ulusal Keşif Ofisi, kurumun SpaceX ile yaptığı sözleşmeyi doğrulamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir NRO sözcüsü "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın bugüne kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" demekle yetindi.

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SpaceX, ABD istihbaratı için casus uydu ağı kuruyor