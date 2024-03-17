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    Anlık Bildirim

    SpaceX, ABD istihbaratı için casus uydu ağı kuruyor

    Amerikalı iş adamı Elon Musk'a ait uzay şirketi SpaceX, ABD istihbaratıyla yapılan gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ inşa ediyor. Anlaşma 1.8 milyar dolar değerinde.
    SpaceX, ABD istihbaratı için casus uydu ağı kuruyor Tam Boyutta Gör
    Reuters haber ajansı, SpaceX'in ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1.8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını bildiriyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi, söz konusu anlaşma kapsamında ABD istihbaratı için yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracak.

    Anlaşmanın 2021 yılında gizlice imzalandığı belirtiliyor. Bu projeden SpaceX'in Starshield bölümü sorumlu. Casus uyduların sensörleri başka bir şirket tarafından sağlanacak. Kaynaklara göre Starshield projesinin 5.5 bin uyduyu içeren Starlink ağıyla ilgisi yok.

    SpaceX, ABD istihbaratı için casus uydu ağı kuruyor Tam Boyutta Gör

    Gerçek zamanlı görüntüleme sağlayacak

    Casus uydu ağı, ABD ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Aynı zamanda ABD istihbaratının dünyada olup bitenleri gerçek zamanlı olarak görüntülemesine olanak tanıyacak.

    Ulusal Keşif Ofisi, kurumun SpaceX ile yaptığı sözleşmeyi doğrulamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir NRO sözcüsü "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın bugüne kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" demekle yetindi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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