SpaceX, ABD istihbaratı için casus uydu ağı kuruyor

Anlaşmanın 2021 yılında gizlice imzalandığı belirtiliyor. Bu projeden SpaceX'in Starshield bölümü sorumlu. Casus uyduların sensörleri başka bir şirket tarafından sağlanacak. Kaynaklara göre Starshield projesinin 5.5 bin uyduyu içeren Starlink ağıyla ilgisi yok.
Gerçek zamanlı görüntüleme sağlayacak
Casus uydu ağı, ABD ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Aynı zamanda ABD istihbaratının dünyada olup bitenleri gerçek zamanlı olarak görüntülemesine olanak tanıyacak.
Ulusal Keşif Ofisi, kurumun SpaceX ile yaptığı sözleşmeyi doğrulamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir NRO sözcüsü "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın bugüne kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" demekle yetindi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.