SpaceX'in bir Starship prototopi daha patladı

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SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası uzay gemisi Starship'in fırlatma testleri son sürat devam ediyor. Yeni prototip roketi SN11'in merakla beklenen kalkışı da dün gerçekleşti. Deneme uçuşunda Starship prototipi başarılı bir iniş gerçekleştiremedi ve dev bir ateş topuna dönüştü.

SpaceX'in Teksas'taki fırlatma sahasından kalkışa geçen SN11 prototipi yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra yüzeye geri dönüş yapmaya çalıştı. SpaceX'in canlı yayını yarıda kesildiği için iniş anlarını göremedik. Kısa süre sonra açıklama yapan şirket yetkilileri ise SN11'in yüzeye dönemediğini ve havada patladığını söyledi.

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Konuyla ilgili Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Elon Musk,"SN11'in ikinci motoru alçalma sırasında bazı problemler yaşamış gibi görünüyor. İniş ateşlemesinde işlevsel hazne basıncına ulaşamamış, ancak teoride buna zaten gerek yoktu. İniş ateşlemesinden kısa süre sonra ciddi bir sorun yaşanmış. Detaylarını bugün ilerleyen saatlerde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

SpaceX bu ayın başlarında fırlatılan SN10 roketinde başarılı bir iniş gerçekleştirmeyi başarmıştı. Ancak roket inişten birkaç dakika sonra aniden patlamıştı. Yine SN10'un inişi Starship'in geliştirme sürecinde bir ilk oldu. SN11 de ise aynı başarı maalesef tekrar edilemedi.

SpaceX'in Starship geliştirme sürecinde adım adım hedefe ulaşma planı var. Falcon 9 roketinin prototip testlerinde de de tıpkı Starship'te olduğu gibi bolca patlama anları görmüştük. SpaceX tüm bu hataları en iyi şekilde analiz ederek roketin tasarımını kusursuzlaştırmaya çalışacak.

Starship'in nihai halinin tam 50 metre yüksekliğinde olması ve 6 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Starship ayrıca Super Heavy isimli devasa bir iticinin üzerine yerleştirilecek. Starship'i yüzeyden yörüngeye taşıyacak olan Super Heavy'nin, tam 72 metre uzunluğunda olması ve 28 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Yani Starship ve Super Heavy'nin toplam uzunluğu tam 122 metre olacak.

SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefi var. iniş gerçekleştirmiş olmasına rağmen dakikalar sonra yine patladı.

https://www.space.com/spacex-starship-sn11-rocket-launch-2nd-attempt

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