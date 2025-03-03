Elon Musk, Starship'in en büyük sorununu açıkladı: Isı kalkanları

Starship, Dünya'ya geri dönüş sırasında atmosferde aşırı hızlarda hareket ediyor. Bu sırada oluşan sürtünme, aracın dış yüzeyinde aşırı sıcaklık artışına neden olarak alevlere yol açıyor. İşte bu noktada devreye giren yörünge ısı kalkanı, aracın yanmadan güvenli şekilde yere inmesini sağlıyor. Ancak, bugüne kadar hiçbir şirket tamamen yeniden kullanılabilir bir ısı kalkanı geliştiremedi.
SpaceX, ısı kalkanı sorununu henüz çözemedi
Isı kalkanının montajı sırasında karşılaşılan başka bir sorun da aracın farklı bölgelerinde yaşanan genleşme ve büzülme etkileri. Starship'in yakıt tankları, aşırı soğuk kriyojenik yakıt yüklendiğinde büzülüyor. Atmosfere yeniden girişte ise sıcaklık arttıkça genleşiyor. Bu sıcaklık dalgalanmaları, ısı kalkanı panelleri arasındaki boşlukları yüzde 10-20 oranında değiştiriyor. Panellerin uç uca yerleştirilmesi durumunda, bu genleşme kırılmalara neden oluyor.
Musk, ısı kalkanı için doğru malzeme kombinasyonunu bulmanın son derece karmaşık olduğunu vurguluyor. Malzemelerin moleküler düzeyde mükemmel bir yapıya sahip olması ve kusursuz şekilde monte edilmesi gerekiyor. "Bu, daha önce hiç kimsenin çözemediği çok zor bir problem." diyen Musk, SpaceX'in bu engeli aşmak için yoğun çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum