Elon Musk, Starship'in en büyük sorununu açıkladı: Isı kalkanları

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Tam Boyutta Gör SpaceX'in devrim niteliğindeki uzay aracı Starship, insanlığı Mars'a taşımaya hazırlansa da tam anlamıyla yeniden kullanılabilirlik hedefinde kritik bir sorunla karşı karşıya. Şirketin CEO'su Elon Musk, Starship'in tekrar kullanılabilirliğini sağlamadaki en büyük engelin ısı kalkanlarının olduğunu açıkladı.

Starship, Dünya'ya geri dönüş sırasında atmosferde aşırı hızlarda hareket ediyor. Bu sırada oluşan sürtünme, aracın dış yüzeyinde aşırı sıcaklık artışına neden olarak alevlere yol açıyor. İşte bu noktada devreye giren yörünge ısı kalkanı, aracın yanmadan güvenli şekilde yere inmesini sağlıyor. Ancak, bugüne kadar hiçbir şirket tamamen yeniden kullanılabilir bir ısı kalkanı geliştiremedi.

SpaceX, ısı kalkanı sorununu henüz çözemedi

Tam Boyutta Gör Musk'ın açıklamalarına göre, SpaceX'in kullandığı ısı kalkanı son derece ince cam lifleri ve alüminyum oksit (safir) fiberlerinden oluşuyor. Bu malzemeler, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ancak aynı zamanda oldukça kırılgan yapıda. Isı kalkanının yüzeyi ayrıca özel kaplamalarla güçlendiriliyor. Bu kaplamalar, sıcaklığa karşı dayanıklılığı artırmanın yanı sıra yapının bütünlüğünü korumaya yardımcı oluyor. Ancak aracın fırlatma ve yeniden giriş sırasında yaşadığı sarsıntılar, bu kırılgan yapının çatlamasına veya kırılmasına yol açabiliyor.

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Isı kalkanının montajı sırasında karşılaşılan başka bir sorun da aracın farklı bölgelerinde yaşanan genleşme ve büzülme etkileri. Starship'in yakıt tankları, aşırı soğuk kriyojenik yakıt yüklendiğinde büzülüyor. Atmosfere yeniden girişte ise sıcaklık arttıkça genleşiyor. Bu sıcaklık dalgalanmaları, ısı kalkanı panelleri arasındaki boşlukları yüzde 10-20 oranında değiştiriyor. Panellerin uç uca yerleştirilmesi durumunda, bu genleşme kırılmalara neden oluyor.

Musk, ısı kalkanı için doğru malzeme kombinasyonunu bulmanın son derece karmaşık olduğunu vurguluyor. Malzemelerin moleküler düzeyde mükemmel bir yapıya sahip olması ve kusursuz şekilde monte edilmesi gerekiyor. "Bu, daha önce hiç kimsenin çözemediği çok zor bir problem." diyen Musk, SpaceX'in bu engeli aşmak için yoğun çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor.

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