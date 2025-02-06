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    Havada patlayan Starship'in düştüğü adadaki halk şikayetçi; Enkaz hâlâ toplanmamış

    Geçtiğimiz ay gerçekleşen test sırasında havada patlayan Starship, Turks ve Caicos Adaları'na düştü; SpaceX'in aradan geçen sürede enkazı toplamaması ada sakinlerini kızdırdı.
    SpaceX Starship Tam Boyutta Gör
    SpaceX tarafından geliştirilen tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship’in 7. fırlatma testi geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Roketin ilk kademesi havada yakalandı ama ikinci aşama istendiği gibi gitmedi. Sızıntı sonucu gövde bütünlüğü bozulan Starship, Atlantik Okyanusu üzerinde infilak etti.

    O dönemde gelen haberlerde, 52 metre uzunluğundaki uzay aracının Turks ve Caicos Adaları yakınlarında infilak ettiği belirtiliyordu. Hızla değişen gündemde dünyanın geri kalanı bu haberi çoktan unuttu ama Turks and Caicos Adaları'nda yaşayanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zira kendileri hâlâ bu roketin enkazıyla birlikte yaşıyorlar.

    CNN'e konuşan ada sakinleri, gökyüzünde öyle bir manzarayla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdıklarını söylüyorlar. Bu şaşkınlık bazıları için bir adım daha öteye taşınmış. Çünkü enkazın bir kısmı insanların yaşadığı bazı adalara düşmüş. Ada sakinleri evlerinin önüne çıktıklarında bahçelerinde ya da sokaklarında uzay aracının parçalarıyla karşılaşmışlar. Parçalardan bir kısmı da sahile düşmüş.

    SpaceX'in Enkazı Toplamaması Ada Sakinlerini Kızdırdı

    Uzay roketlerinin testleri sırasında patlama yaşanma ihtimali her zaman söz konusu olduğu için bu testler genelde yaşam alanlarından uzakta yapılıyor. Ancak ocak ayında gerçekleşen patlama Turks ve Caicos Adaları'na biraz fazla yakın gerçekleşince, yaşam alanları da bu patlamadan etkilendi. Aslında ada sakinleri bu kısmı da nispeten anlayışla karşılıyorlar. Neticede hem Havacılık İdaresi hem de SpaceX daha önce kendilerini bu durumdan haberdar etmiş. Onları asıl kızdıran ise aradan birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen SpaceX'in hâlâ enkazı toplamamış olması.

    Bu adalarda yaşayan pek çok kişi SpaceX'in kazadan sonra gerekli adımları atmak konusunda yetersiz kaldığını düşünüyor. Bu adalarda yaşayan isimlerden biri olan Lori Kaine'in aktardığına göre, SpaceX kazadan sonra insanlarla iletişime geçip düşen parçalara dokunmamalarını istemiş. Bu parçalardan bazılarının tehlikeli olabileceği söylenmiş. Ne var ki Kaine bu uyarıyı alana kadar çoktan evinin önündeki parçaları kaldırmış olduğunu söylüyor.

    Yeterince erken bilgilendirilmemesine kızan Kaine, buna rağmen duyarlı davranmak istemiş ve SpaceX'in çağrı merkezi ile iletişime geçerek parçaları nereden alabileceklerini kendilerine bildirmiş. Ne var ki SpaceX'in kendisine geri dönüş yapması bile bir hafta sürmüş. Geri dönüş yaptıklarında ise birilerinin gelip olay hakkında rapor tutmasının bir ayı bulabileceği söylenmiş. Kaine, şu an hala garajında 100 kiloya yakın Starship parçası olduğunu söylüyor.

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