Uzay çöplüğü insanlık için tehdit haline geliyor

Uzay teknolojileri bugün hiç olmadığı kadar gelişti ve evrenin uzak noktalarına kadar ulaşabiliyoruz. Ne var ki uzaya gönderilen sayısız uydu ortalığı çöplüğe çevirmiş durumda. Halen uydu gönderme programları yapılıyor ve artık insanlık için risk oluşmaya başladı.

Gökyüzüne dikkat

Geçmiş yıllarda uydu tanımı büyük boyutlu yapılar için kullanılırdı ancak bugün Starlink benzeri sayısız küçük çaplı uydu da var. Dünyanın yörüngesinde adeta kitle haline gelen uydu çöplüğü insanları öldürecek seviyeye geldi.

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Yapılan araştırmalar uzayda başıboş hale gelen ve atmosferi geçerek Dünyaya düşen uyduların önümüzdeki on yılda insanları öldürme ihtimalinin yüzde 6-10 oranına ulaşacağını belirtiyor. Yeryüzünde doğaya bıraktığımız çöpler doğrudan bir risk oluşturmasa da uzay çöplerinin kafamıza düşmesi ihtimali mevcut.

Pek çok hükümet uzaydaki uydu çöplerini daha küçük parçalara ayırarak tehdit olmaktan çıkarmayı planlıyor ancak bunlar büyük yatırım gerektiriyor. Uzay çöplüğü daha hızlı büyüdüğü için tehdit de büyüyor.

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