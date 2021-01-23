Spermde bulunan biyobelirteçler ile otizm riski belirlenebilir

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şimdi ise bilim insanları otizm spektrum bozukluğu ( Autism Spectrum Disoerder ASD ) olarak adlandırılan durumu erkeğin sperminden ölçmenin ve riski belirlemenin yolunu keşfetti. Yeni çalışma şu an için her ne kadar yeni olsa ve tanı için kullanılması için daha birçok araştırma gerekse de yeni durumun oldukça umut vadedici bir gelişme olduğunu ekleyelim.

Otizm

Tam Boyutta Gör

Otizm spektrum bozukluğunun patogenezi ve etyolojisi ( neden, köken ) halen bir gizem olsa da paternal ( babaya ait ) yaşın patogenez üzerinde etkili olduğu düşünülüyor hatta bu durumla ilgili bazı araştırmalar baba yaşının 40 ila 49 arasında olduğu durumlarda riskin %28; 50 yaşından büyük durumlarda ise riskin %70'e varabildiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir araştırma ekibi otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukları olan 13 erkeği ve otizm spektrum bozukluğu olmayan çocuklara sahip 13 erkeği inceledi. Ayrıca DNA metilasyonuna ait 805 farklı DNA bölgesini içeren 2 farklı kohort araştırmasından da veriler alındı. Son olarak 18 farklı erkeğin sperm örneklerinin de kontrol grubu oluşturmak için alındığını ekleyelim.

Geliştirilen yöntem %90 oranında başarı sağlamakla birlikte sperm biyobelirteçleri yalnızca 2 kişide olumsuz ( yalancı negatif ) sonuç verdi.

Ayrıca Bkz. "Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?"

Araştırma ekibi yeni yöntemini daha geniş denek grupları üzerinde test etmeyi planlıyor. Yeni çalışma daha da geliştirilebilir ve geniş kitlelerde de olumlu sonuçlar verirse gelecekte çocuk isteyen partnerlerin taramasında kullanılabilir ve riskler önceden belirlenip daha sağlıklı nesillerin oluşması için yarar sağlayabilir.

Yeni araştırma Clinical Epigenetics adlı dergide yayımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.