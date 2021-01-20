Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülke aşılama çalışmalarına başlamış ve çeşitli firmalardan aşı temin etmiş durumda bulumuyor. Sizler için hazırladığımız listede hangi ülkelerin ne tür aşı kullandığını belirttik.

Aşağıda ülkelerin kullandığı aşılar yer almakla birlikte aşılar hakkında da kısa bir bilgi verelim.

) Sinovac, Çinli şirket Coronavac tarafından üretilen inaktif aşı ) Pfizer/BioNTech, ABD Almanya ortak üretimi mRNA aşısı ) Moderna, ABD firması Moderna tarafından üretilen mRNA-1273 adlı mRNA aşısı ) Sputnik V, Rusya tarafından üretilen insan adenovirüsü vektörü içeren aşı ) Sinopharm, Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen inaktif aşı ) Covaxin, Hintli Bharat Biotech firması tarafından üretilen inaktif aşı ) Novavax, ABD temelli Novavax firması tarafından üretilen protein subüniti içeren aşı ) Oxford/AstraZeneca Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca işbirliği ile üretilen ve modifiye ( düzenlenmiş ) adenovirüs içeren aşı

Ülkelerin uyguladıkları aşılar

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Arjantin : Sputnik V

Avusturya : Pfizer/BioNTech

Bahreyn : Pfizer/BioNTech, Sinopharm

Belçika : Pfizer/BioNTech

Brezilya : Sinovac

Bulgaristan : Moderna, Pfizer/BioNTech

Kanada : Moderna, Pfizer/BioNTech

Şili : Pfizer/BioNTech

Çin : CNBG, Sinovac

Kosta Rika : Pfizer/BioNTech

Hırvatistan : Pfizer/BioNTech

Kıbrıs : Pfizer/BioNTech

Çek Cumhuriyeti : Pfizer/BioNTech

Danimarka : Moderna, Pfizer/BioNTech

İngiltere : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

Estonya : Pfizer/BioNTech

Finlandiya : Pfizer/BioNTech

Fransa : Pfizer/BioNTech

Almanya : Moderna, Pfizer/BioNTech

Cebelitarık : Pfizer/BioNTech

Yunanistan : Pfizer/BioNTech

Macaristan : Pfizer/BioNTech

İzlanda : Pfizer/BioNTech

Hindistan : Covaxin, Covishield

İrlanda : Pfizer/BioNTech

İsrail : Pfizer/BioNTech

İtalya : Pfizer/BioNTech

Kuveyt : Pfizer/BioNTech

Letonya : Pfizer/BioNTech

Litvanya : Moderna, Pfizer/BioNTech

Lüksemburg : Pfizer/BioNTech

Malta : Pfizer/BioNTech

Meksika : Pfizer/BioNTech

Hollanda : Pfizer/BioNTech

Kuzey İrlanda : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

Norveç : Pfizer/BioNTech

Umman : Pfizer/BioNTech

Polonya : Pfizer/BioNTech

Portekiz : Pfizer/BioNTech

Romanya : Pfizer/BioNTech

Rusya : Sputnik V

Suuid Arabistan : Pfizer/BioNTech

İskoçya : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

Sırbistan : Pfizer/BioNTech

Seyşeller : Sinopharm

Singapur : Pfizer/BioNTech

Slovakya : Pfizer/BioNTech

Slovenya : Pfizer/BioNTech

İspanya : Moderna, Pfizer/BioNTech

İsveç : Pfizer/BioNTech

İsviçre : Pfizer/BioNTech

Türkiye Cumhuriyeti : Sinovac

Birleşik Arap Emirlikleri : Pfizer/BioNTech, Sinopharm

Birleşik Krallık ( İngiltere ) : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

Amerika Birleşik Devletleri : Moderna, Pfizer/BioNTech

Galler : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

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