Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?

Bilim, sanat, horoloji yazarı
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülke aşılama çalışmalarına başlamış ve çeşitli firmalardan aşı temin etmiş durumda bulumuyor. Sizler için hazırladığımız listede hangi ülkelerin ne tür aşı kullandığını belirttik.
Aşağıda ülkelerin kullandığı aşılar yer almakla birlikte aşılar hakkında da kısa bir bilgi verelim.
- ) Sinovac, Çinli şirket Coronavac tarafından üretilen inaktif aşı
- ) Pfizer/BioNTech, ABD Almanya ortak üretimi mRNA aşısı
- ) Moderna, ABD firması Moderna tarafından üretilen mRNA-1273 adlı mRNA aşısı
- ) Sputnik V, Rusya tarafından üretilen insan adenovirüsü vektörü içeren aşı
- ) Sinopharm, Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen inaktif aşı
- ) Covaxin, Hintli Bharat Biotech firması tarafından üretilen inaktif aşı
- ) Novavax, ABD temelli Novavax firması tarafından üretilen protein subüniti içeren aşı
- ) Oxford/AstraZeneca Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca işbirliği ile üretilen ve modifiye ( düzenlenmiş ) adenovirüs içeren aşı
Ülkelerin uyguladıkları aşılar
- Arjantin : Sputnik V
- Avusturya : Pfizer/BioNTech
- Bahreyn : Pfizer/BioNTech, Sinopharm
- Belçika : Pfizer/BioNTech
- Brezilya : Sinovac
- Bulgaristan : Moderna, Pfizer/BioNTech
- Kanada : Moderna, Pfizer/BioNTech
- Şili : Pfizer/BioNTech
- Çin : CNBG, Sinovac
- Kosta Rika : Pfizer/BioNTech
- Hırvatistan : Pfizer/BioNTech
- Kıbrıs : Pfizer/BioNTech
- Çek Cumhuriyeti : Pfizer/BioNTech
- Danimarka : Moderna, Pfizer/BioNTech
- İngiltere : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
- Estonya : Pfizer/BioNTech
- Finlandiya : Pfizer/BioNTech
- Fransa : Pfizer/BioNTech
- Almanya : Moderna, Pfizer/BioNTech
- Cebelitarık : Pfizer/BioNTech
- Yunanistan : Pfizer/BioNTech
- Macaristan : Pfizer/BioNTech
- İzlanda : Pfizer/BioNTech
- Hindistan : Covaxin, Covishield
- İrlanda : Pfizer/BioNTech
- İsrail : Pfizer/BioNTech
- İtalya : Pfizer/BioNTech
- Kuveyt : Pfizer/BioNTech
- Letonya : Pfizer/BioNTech
- Litvanya : Moderna, Pfizer/BioNTech
- Lüksemburg : Pfizer/BioNTech
- Malta : Pfizer/BioNTech
- Meksika : Pfizer/BioNTech
- Hollanda : Pfizer/BioNTech
- Kuzey İrlanda : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
- Norveç : Pfizer/BioNTech
- Umman : Pfizer/BioNTech
- Polonya : Pfizer/BioNTech
- Portekiz : Pfizer/BioNTech
- Romanya : Pfizer/BioNTech
- Rusya : Sputnik V
- Suuid Arabistan : Pfizer/BioNTech
- İskoçya : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
- Sırbistan : Pfizer/BioNTech
- Seyşeller : Sinopharm
- Singapur : Pfizer/BioNTech
- Slovakya : Pfizer/BioNTech
- Slovenya : Pfizer/BioNTech
- İspanya : Moderna, Pfizer/BioNTech
- İsveç : Pfizer/BioNTech
- İsviçre : Pfizer/BioNTech
- Türkiye Cumhuriyeti : Sinovac
- Birleşik Arap Emirlikleri : Pfizer/BioNTech, Sinopharm
- Birleşik Krallık ( İngiltere ) : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
- Amerika Birleşik Devletleri : Moderna, Pfizer/BioNTech
- Galler : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir