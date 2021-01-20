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    Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?

    Sizler için hazırladığımız haberimizde hangi ülkelerin ne tür aşı kullandığını ve aşıların türlerini derledik. Çeşitli ülkelerin kullandığı aşı tiplerinin detayları haberimizde.
    10 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülke aşılama çalışmalarına başlamış ve çeşitli firmalardan aşı temin etmiş durumda bulumuyor. Sizler için hazırladığımız listede hangi ülkelerin ne tür aşı kullandığını belirttik. 

    Aşağıda ülkelerin kullandığı aşılar yer almakla birlikte aşılar hakkında da kısa bir bilgi verelim.

    1. ) Sinovac, Çinli şirket Coronavac tarafından üretilen inaktif aşı
    2. ) Pfizer/BioNTech, ABD Almanya ortak üretimi mRNA aşısı
    3. ) Moderna, ABD firması Moderna tarafından üretilen mRNA-1273 adlı mRNA aşısı
    4. ) Sputnik V,  Rusya tarafından üretilen insan adenovirüsü vektörü içeren aşı
    5. ) Sinopharm, Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen inaktif aşı
    6. )  Covaxin, Hintli Bharat Biotech firması tarafından üretilen inaktif aşı
    7. ) Novavax, ABD temelli Novavax firması tarafından üretilen protein subüniti içeren aşı
    8. ) Oxford/AstraZeneca Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca işbirliği ile üretilen ve modifiye ( düzenlenmiş ) adenovirüs içeren aşı

    Ülkelerin uyguladıkları aşılar

    Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?
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    • Arjantin : Sputnik V
    • Avusturya : Pfizer/BioNTech
    • Bahreyn : Pfizer/BioNTech, Sinopharm
    • Belçika : Pfizer/BioNTech
    • Brezilya : Sinovac
    • Bulgaristan : Moderna, Pfizer/BioNTech
    • Kanada : Moderna, Pfizer/BioNTech
    • Şili : Pfizer/BioNTech
    • Çin : CNBG, Sinovac
    • Kosta Rika : Pfizer/BioNTech
    • Hırvatistan : Pfizer/BioNTech
    • Kıbrıs : Pfizer/BioNTech
    • Çek Cumhuriyeti : Pfizer/BioNTech
    • Danimarka : Moderna, Pfizer/BioNTech
    • İngiltere : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    • Estonya : Pfizer/BioNTech
    • Finlandiya : Pfizer/BioNTech
    • Fransa : Pfizer/BioNTech
    • Almanya : Moderna, Pfizer/BioNTech
    • Cebelitarık : Pfizer/BioNTech
    • Yunanistan : Pfizer/BioNTech
    • Macaristan : Pfizer/BioNTech
    • İzlanda : Pfizer/BioNTech
    • Hindistan : Covaxin, Covishield
    • İrlanda : Pfizer/BioNTech
    • İsrail : Pfizer/BioNTech
    • İtalya : Pfizer/BioNTech
    • Kuveyt : Pfizer/BioNTech
    • Letonya : Pfizer/BioNTech
    • Litvanya : Moderna, Pfizer/BioNTech
    • Lüksemburg : Pfizer/BioNTech
    • Malta : Pfizer/BioNTech
    • Meksika : Pfizer/BioNTech
    • Hollanda : Pfizer/BioNTech
    • Kuzey İrlanda : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    • Norveç : Pfizer/BioNTech
    • Umman : Pfizer/BioNTech
    • Polonya : Pfizer/BioNTech
    • Portekiz : Pfizer/BioNTech
    • Romanya : Pfizer/BioNTech
    • Rusya : Sputnik V
    • Suuid Arabistan : Pfizer/BioNTech
    • İskoçya : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    • Sırbistan : Pfizer/BioNTech
    • Seyşeller : Sinopharm
    • Singapur : Pfizer/BioNTech
    • Slovakya : Pfizer/BioNTech
    • Slovenya : Pfizer/BioNTech
    • İspanya : Moderna, Pfizer/BioNTech
    • İsveç : Pfizer/BioNTech
    • İsviçre : Pfizer/BioNTech
    • Türkiye Cumhuriyeti : Sinovac
    • Birleşik Arap Emirlikleri : Pfizer/BioNTech, Sinopharm
    • Birleşik Krallık ( İngiltere ) : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
    • Amerika Birleşik Devletleri : Moderna, Pfizer/BioNTech
    • Galler : Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech


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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Mustafaa000 1 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyi bari en azından Sputnik V almamışız
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    omerfak 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir akıllı biziz heralde.
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    T th9 7 dk. ( Mesaj Silindi )
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