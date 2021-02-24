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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spider-Man 3’ten ilk resmi görseller paylaşıldı

    Marvel Sinematik Evreni'ninde geçen Spider-Man serisinin üçüncü filmi şu sıralar çekimlere devam ediyor. Filmden ilk görseller geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
    24 Şubat 2021, 13:30 (2 gün)
    3,4b
    2
    17
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Spider-Man 3’ten ilk resmi görseller paylaşıldı
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    Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri şu anda devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de filmden ilk resmi görseller paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Kingsman'in yaratıcısının süper kahraman temalı yeni Netflix dizisi Jupiter's Legacy'den fragman paylaşıldı"

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    Bu sabah erken saatlerde oyunculardan Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon; ayrı ayrı paylaşımlar yaparak filmin logosunu ve tam ismini paylaştı. Ancak hepsinin paylaştığı da birbirinden farklıydı. Bu yüzden hangisinin doğru olduğu veya içlerinden birinin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca filmden bahsi geçen üçlünün bulunduğu ilk resmi görseller de paylaşıldı. Görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

    Ayrıca Tom Holland, üçüncü filmde Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın bulunacağına dair söylentileri bir kez daha yalanladı. Ancak kendisinin bu konularda çok güvenilir bir isim olmadığını da belirtmek gerek.

    Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor. Konuk olması beklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict CumberbatchTobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. 



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MEGA1178 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hiçbiri Tobey maguire' nin yerini tutmaz.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mechatengu 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2027 yılında rebootu çekilecek filmdeki Spider-Man(!)


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Fortune 4 2 gün ( Mesaj Silindi )
    her derde derman spi derman
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    CemalSanane (abuzer celik) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çocuktan sonra seri bitmişti
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    V Venom59 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Değişik bir pazarlama, üç ayrı oyuncu üç farklı başlık paylaşarak milleti daha şimdiden üzerinde düşünmeye itti. İlk iki filmi hiç sevmemiştim, bundan da umudum yok ama yine de meraklıyım özellikle şu gizli kimliğinin herkes tarafından bilinmesini nasıl ele alacaklar ondan dolayı merağım çok.



    Tobey ile Andrew dönerse zaten yer yerinden oynar. Olma ihtimalleri bile sadece bir söylentiyken bu kadar yankı yaptıysa gerçekten döndüklerinde neler olur düşünemiyorum. Pandemi falan olmasa gişeleri alt üst ederdi bu iki ismin de katılması.
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun zannettim film güzel 👍🏻
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence isimin içinde home kelimesi geçmeyecek
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    gowlet 2 gün ( Mesaj Silindi )
    PS4 için falan sandım..
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    MEGA1178 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hiçbiri Tobey maguire' nin yerini tutmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi ) MEGA1178
    Robot gibi aynı şeyleri tekrarlamayın . Tobeyli seriler bitti gitti geçmiste yaşamayı bırakın artık adamı da ilahlaştırmayın.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    BU HANGİ ÖRÜMCEGİN 3 Ü ACABA KARIŞTI ARTIK
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) zeytunk
    Bu hepsinin devamı olacak hocam. Diğer filmlerin oyuncuları da olacak bunda.
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    Koks34 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3 farklı poster paylaşmaları spider verse göndermesi diye düşünüyorum :) yeşil poster ise green gobline gönderme sanırım
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Koks34
    Ben de öyle düşündüm. Her evren için ayrı bir poster hazırlanmış olabilir.
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    3393 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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