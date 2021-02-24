Spider-Man 3’ten ilk resmi görseller paylaşıldı

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Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri şu anda devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de filmden ilk resmi görseller paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Kingsman'in yaratıcısının süper kahraman temalı yeni Netflix dizisi Jupiter's Legacy'den fragman paylaşıldı"

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Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı

Bu sabah erken saatlerde oyunculardan Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon; ayrı ayrı paylaşımlar yaparak filmin logosunu ve tam ismini paylaştı. Ancak hepsinin paylaştığı da birbirinden farklıydı. Bu yüzden hangisinin doğru olduğu veya içlerinden birinin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca filmden bahsi geçen üçlünün bulunduğu ilk resmi görseller de paylaşıldı. Görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

Ayrıca Tom Holland, üçüncü filmde Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın bulunacağına dair söylentileri bir kez daha yalanladı. Ancak kendisinin bu konularda çok güvenilir bir isim olmadığını da belirtmek gerek.

Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor. Konuk olması beklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church.

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