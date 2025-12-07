Giriş
    The Boys 5. sezonuyla geri dönüyor; Yeni sezonun ilk fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

    Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi olan The Boys 5. sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk fragman yayınlanırken, bu fragmanla birlikte yayın tarihi de paylaşıldı.

    The Boys 5. sezonun ilk fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Şu ana kadar yayınlanan dört sezonuyla büyük başarı yakalayan Amazon Prime Video dizisi The Boys, yakında 5. sezonuyla geri dönecek. Aynı zamanda dizinin final sezonu olacak 5. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı. Bu fragmanla birlikte yeni sezonun ekranlara geleceği tarih de belli oldu. The Boys, 8 Nisan 2026'da ekranlara geri dönecek.

    The Boys 5. Sezonuyla Final Yapacak

    Garth Ennis'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Boys, süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık bir bakış getiriyor. Yozlaşmış süper "kahramanların" kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, süper güçlere sahip bu insanları kontrol altında tutmaya çalışan Boys adlı ekibe odaklanıyor.

    Dizinin 5. sezonu, artık Homelander'ın kontrolüne geçmiş bir dünyada geçiyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken, Butcher tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor.

    Jensen Ackles'ın Soldier Boy rolüyle geri döneceği 5. sezonda Jared Padelecki de ekibe dâhil oluyor. Böylece Supernatural'ın ikonik ikilisi, yeniden aynı dizide buluşuyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 1 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

