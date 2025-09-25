Wolverine oyunundan beklenen fragman geldi; Spider-Man'i yapan stüdyo yine iş başında

Wolverine Oyunu, 2026 Sonbaharında Çıkacak
State of Play etkinliğinde sadece oyunun yeni fragmanı yayınlanmadı, aynı zamanda çıkış tarihi de duyuruldu. PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen Marvel's Wolverine, 2026 sonbaharında çıkacak.
Marvel's Wolverine tamamen PlayStation 5'e yönelik olarak geliştirildiği için, bu konsolun sunduğu teknik imkânları sonuna kadar zorlayacak. PlayStation 5 jenerasyonunun en büyük eksikliklerinden biri olduğu için, Wolverine oyunu bu yönüyle de oyunseverleri heyecanlandırıyor.
Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor. Yayınlanan fragman, Mystique gibi X-Men çizgi-romanlarından tanıdığımız başka karakterlerin de bu yolculuğun parçası olacağını gösteriyor.