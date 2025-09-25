Wolverine oyunundan beklenen fragman geldi; Spider-Man'i yapan stüdyo yine iş başında

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hazırlık aşamasındaki en dikkat çekici oyunlardan biri Marvel's Wolverine, dün gece düzenlenen State of Play etkinliğinin odak noktası oldu. Daha önce Spider-Man oyunlarını da yapan Insomniac Games'in geliştirdiği oyun, dün yayınlanan fragmanıyla epey ses getirdi. Spider-Man oyunlarıyla benzerlikler ortada olsa da bu kez çok daha kanlı bir macera bizi bekliyor gibi görünüyor. Çünkü Marvel's Wolverine için yayınlanan yeni fragman, beklenenden de fazla kan ve şiddet içeriyor. Görünen o ki stüdyo Wolverine oyunu yaparken karakterin hakkını vermek istemiş.

Wolverine Oyunu, 2026 Sonbaharında Çıkacak

State of Play etkinliğinde sadece oyunun yeni fragmanı yayınlanmadı, aynı zamanda çıkış tarihi de duyuruldu. PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen Marvel's Wolverine, 2026 sonbaharında çıkacak.

Hideo Kojima'nın merak edilen OD oyunundan yeni fragman geldi 1 gün önce eklendi

Marvel's Wolverine tamamen PlayStation 5'e yönelik olarak geliştirildiği için, bu konsolun sunduğu teknik imkânları sonuna kadar zorlayacak. PlayStation 5 jenerasyonunun en büyük eksikliklerinden biri olduğu için, Wolverine oyunu bu yönüyle de oyunseverleri heyecanlandırıyor.

Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor. Yayınlanan fragman, Mystique gibi X-Men çizgi-romanlarından tanıdığımız başka karakterlerin de bu yolculuğun parçası olacağını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Merakla beklenen Wolverine oyunundan fragman geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: