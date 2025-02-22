Ertelenmesi gündemde olan Spider-Man 4'ün yeni vizyon tarihi belli oldu

Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek
Beklenen o değişiklik dün gerçekleşti. Spider-Man 4 söylendiği gibi ertelendi ama erteleme hayranların korktuğu kadar büyük olmadı. Marvel, Spider-Man 4'ün yeni vizyon tarihini 31 Temmuz 2026 olarak açıkladı. Böylece film The Odyssey ile arasına iki hafta koymuş oldu.
Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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