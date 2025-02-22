Ertelenmesi gündemde olan Spider-Man 4'ün yeni vizyon tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Disney, daha önce yaptığı açıklamada yeni Örümcek-Adam filminin vizyon tarihini 24 Temmuz 2026 olarak açıklamıştı. Ancak Hollywood içinden gelen bilgiler, bu tarihin mutlaka değişeceğini söylüyordu. Çünkü Universal, 17 Temmuz 2026'ya, yani sadece bir hafta önceye Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'i almıştı. The Odyssey'i karşısına almak istemeyecek olan Marvel'ın Spider-Man 4'ün tarihini erteleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor ama bu ertelemenin ne kadar süre için olacağı bilinmiyordu.

Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek

Beklenen o değişiklik dün gerçekleşti. Spider-Man 4 söylendiği gibi ertelendi ama erteleme hayranların korktuğu kadar büyük olmadı. Marvel, Spider-Man 4'ün yeni vizyon tarihini 31 Temmuz 2026 olarak açıkladı. Böylece film The Odyssey ile arasına iki hafta koymuş oldu.

Sinemada bu hafta: 21 Şubat 2025 2 gün önce eklendi

Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.

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