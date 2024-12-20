Marvel yeni X-Men'i toplamaya başlıyor; Jean Grey için görüşülen isim belli oldu

Hollywood içinden bilgi aktaran en güvenilir isimlerden biri olan Jeff Sneider, Marvel'ın Jean Grey (Phoenix) karakterini canlandırması için genç oyuncu Sadie Sink ile görüştüğünü söylüyor. Sink, Stranger Things dizisindeki Max rolüyle çıkış yapmıştı.
Marvel Sinematik Evreni İçin Yeni Bir X-Men Kuruluyor
Sadie Sink tercihinin işaret ettiği bir diğer husus da yeni X-Men'in eski filmlerdekinden daha genç olacağı. Famke Janssen ilk X-Men filminde Jean Grey'e hayat verirken 31 yaşındaydı. Sadie Sink ise henüz 22 yaşında. Üstelik Stranger Things'te çok daha küçük yaşta bir karakteri canlandırıyor. Şimdi Jean Grey rolü için onunla görüşülüyor olması, Cyclops ve Rogue gibi diğer X-Men üyeleri için de genç oyuncuların tercih edilebileceğini düşündürüyor.
Yeni X-Men'i canlandıracak oyuncular için görüşmelere başlanmış olsa da yeni X-Men filminin yönetmeni henüz belirlenmiş değil. Bu yüzden bu tercihleri Marvel Başkanı Kevin Feige ile yeni Avengers filmlerini de yönetecek olan Russo Kardeşler'in yaptığı düşünülüyor. Zira Jean Grey ve diğer X-Men karakterlerinin Avengers: Secret Wars'un parçası olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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