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    Marvel yeni X-Men'i toplamaya başlıyor; Jean Grey için görüşülen isim belli oldu

    Marvel, yeni X-Men ekibini toplamak için ilk adımları atmaya başladı. Marvel Sinematik Evreni'nde Jean Grey karakterini canlandırması için kiminle görüşüldüğü belli oldu.
    Yeni X-Men için görüşülen ilk isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    2019 yılında haklarını geri aldığı X-Men'i sinematik evrenine dâhil etme konusunda beklenenden çok daha yavaş davranan Marvel, nihayet bu yönde ilk somut adımları atmaya başladı. Vizyon tarihi henüz açıklanmayan yeni X-Men filminin 2027'den önce çıkması beklenmiyor olsa da Marvel yeni X-Men'i yavaş yavaş toplamaya başlıyor. Çünkü bu karakterlerden bazılarının yeni Avengers filmlerinde boy göstermesi bekleniyor.

    Hollywood içinden bilgi aktaran en güvenilir isimlerden biri olan Jeff Sneider, Marvel'ın Jean Grey (Phoenix) karakterini canlandırması için genç oyuncu Sadie Sink ile görüştüğünü söylüyor. Sink, Stranger Things dizisindeki Max rolüyle çıkış yapmıştı.

    Marvel Sinematik Evreni İçin Yeni Bir X-Men Kuruluyor

    Yeni X-Men için görüşülen ilk isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın Jean Grey rolü için Sadie Sink ile görüşüyor olması, stüdyonun X-Men'e dair planlarını da açık ediyor. İlk olarak anlaşılıyor ki Marvel eski filmlerden tanıdığımız oyuncuları kullanmayı düşünmüyor. Çünkü daha önce bu karaktere Famke Janssen ve Sophie Turner hayat veriyordu. Şimdi onlardan biri yerine Sadie Sink ile görüşülüyor olması, MCU'da yepyeni bir X-Men ile karşı karşıya olacağımızı gösteriyor.

    Sadie Sink tercihinin işaret ettiği bir diğer husus da yeni X-Men'in eski filmlerdekinden daha genç olacağı. Famke Janssen ilk X-Men filminde Jean Grey'e hayat verirken 31 yaşındaydı. Sadie Sink ise henüz 22 yaşında. Üstelik Stranger Things'te çok daha küçük yaşta bir karakteri canlandırıyor. Şimdi Jean Grey rolü için onunla görüşülüyor olması, Cyclops ve Rogue gibi diğer X-Men üyeleri için de genç oyuncuların tercih edilebileceğini düşündürüyor.

    Yeni X-Men'i canlandıracak oyuncular için görüşmelere başlanmış olsa da yeni X-Men filminin yönetmeni henüz belirlenmiş değil. Bu yüzden bu tercihleri Marvel Başkanı Kevin Feige ile yeni Avengers filmlerini de yönetecek olan Russo Kardeşler'in yaptığı düşünülüyor. Zira Jean Grey ve diğer X-Men karakterlerinin Avengers: Secret Wars'un parçası olması bekleniyor.

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    Kayrabey 2 gün önce

    Güzel olmuş...

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    açacak olmadan soda nasıl açılır biri sizinle çok uğraşıyorsa ne yapılır dünyada tek başına film dockers boykot mu kasko motor arızasını karşılar mı

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