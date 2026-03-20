Spider-Man: Brand New Day'den etkileyici rekor: GTA VI'yı zirveden indirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam, Marvel'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tom Holland'lı Spider-Man filmleriyle büyük başarı yakalayan Marvel, bu hafta da serinin yeni filmi Brand New Day'in fragmanını paylaştı. Spider-Man: Brand New Day için yayınlanan bu ilk fragman, daha ilk günden rekorları alt üst etti.

Hatırlarsanız GTA VI için yayınlanan fragman, ilk 24 saatte 475 milyon izlenmeye ulaşarak etkileyici bir rekora izma atmıştı. Spider-Man: Brand New Day ise daha 12 saat geçmeden 500 milyon izlenmeye ulaştı. Fragmanın 24 saat sonundaki toplam izlenme sayısı ise 718.6 milyon oldu. Yani Brand New Day sadece GTA VI'nın rekorunu kırmakla kalmadı, neredeyse 1.5 katına ulaştı. Ortaya çıkan bu tablo, Marvel'ın son dönemdeki düşüşüne rağmen yeni Örümcek-Adam filmine ilginin büyük olduğunu gösteriyor.

Spider-Man 4, 31 Temmuz'da Vizyona Girecek

Yayınlanan fragmandan da görüleceği üzere Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Nitekim fragmanda hem Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk, hem de Jon Bernthal'ın Punisher'ı boy gösteriyor.

Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle geri döndüğü Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle yer alıyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor.

Spider-Man: Brand New Day'de ile birlikte Marvel evrenine adım atacak yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak. Marvel Sinematik Evreni için önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünen Brand New Day, 31 Temmuz'da vizyona girecek.

