TSMC, 3nm ve 5nm'de sadece çip değil, aynı zamanda para da basıyor

TSMC rekor gelirlere koşuyor
Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan ilgi ve büyük teknoloji şirketlerinin yeni nesil ürünlere yönelik hazırlıkları, TSMC’nin 3nm ve 5nm süreçlerine olan talebi adeta patlattı. Apple’ın bir sonraki iPhone 16 serisi için 3nm düğümlerini kullanması ve Nvidia’nın Blackwell serisi çipler için üretime başlaması, TSMC’ye büyük bir avantaj sağladı. Bu avantajın ise 31 milyar dolarlık gelirle sonuçlanması bekleniyor.
Bu yukarıdaki rakamın sadece üç çeyreği ve iki süreç teknolojisini kapsadığını da belirtelim. TSMC, 2024 yılının 2. çeyreğinde gelirinde parabolik bir artış görerek 11 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrekteki şaşırtıcı rakamlar, Tayvanlı devin yapay zeka furyasından nasıl faydalanmayı başardığını gösteriyor.
TSMC'nin 3nm ve 5nm süreçlerinden elde ettiği gelirler, şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde de yükselişe geçmesini sağlayacak. Bir sonraki çeyreğe geçerken TSMC, esas olarak ana akım 3nm ve 5nm tekliflerinden yaklaşık 23 milyar dolar gelir elde etmeyi tahmin ediyor. Bu, TSMC’nin yarı iletken pazarındaki lider konumunu iyiden iyiye sağlamlaştıracağı anlamına geliyor. Bu gelirin ise büyük ölçüde Nvidia ve Apple tarafından geleceğine işaret ediliyor. Yarı iletken endüstrisinde Intel ve Samsung ise şimdilik sadece arta kalanlarla idare ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.