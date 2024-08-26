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    TSMC, 3nm ve 5nm'de sadece çip değil, aynı zamanda para da basıyor

    TSMC, 3nm ve 5nm üretim süreçlerinde sadece gelişmiş çipler değil, görünüşe göre aynı zamanda para da basıyor. Firmanın üç çeyrekte 31 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
    TSMC, sadece 3nm ve 5nm çip değil, aynı zamanda para da basıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken endüstrisinin devlerinden TSMC, 3nm ve 5nm süreçleriyle sektördeki hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Tayvan merkezli şirket, sadece üç çeyrekte 31 milyar doların üzerinde gelir elde etmeye hazırlanıyor. Bu rakam, firmanın yalnızca iki üst düzey yarı iletken sürecinden elde edeceği toplam geliri temsil ediyor.

    TSMC rekor gelirlere koşuyor

    Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan ilgi ve büyük teknoloji şirketlerinin yeni nesil ürünlere yönelik hazırlıkları, TSMC’nin 3nm ve 5nm süreçlerine olan talebi adeta patlattı. Apple’ın bir sonraki iPhone 16 serisi için 3nm düğümlerini kullanması ve Nvidia’nın Blackwell serisi çipler için üretime başlaması, TSMC’ye büyük bir avantaj sağladı. Bu avantajın ise 31 milyar dolarlık gelirle sonuçlanması bekleniyor.

    Bu yukarıdaki rakamın sadece üç çeyreği ve iki süreç teknolojisini kapsadığını da belirtelim. TSMC, 2024 yılının 2. çeyreğinde gelirinde parabolik bir artış görerek 11 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrekteki şaşırtıcı rakamlar, Tayvanlı devin yapay zeka furyasından nasıl faydalanmayı başardığını gösteriyor.

    TSMC'nin 3nm ve 5nm süreçlerinden elde ettiği gelirler, şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde de yükselişe geçmesini sağlayacak. Bir sonraki çeyreğe geçerken TSMC, esas olarak ana akım 3nm ve 5nm tekliflerinden yaklaşık 23 milyar dolar gelir elde etmeyi tahmin ediyor. Bu, TSMC’nin yarı iletken pazarındaki lider konumunu iyiden iyiye sağlamlaştıracağı anlamına geliyor. Bu gelirin ise büyük ölçüde Nvidia ve Apple tarafından geleceğine işaret ediliyor. Yarı iletken endüstrisinde Intel ve Samsung ise şimdilik sadece arta kalanlarla idare ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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