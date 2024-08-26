TSMC, 3nm ve 5nm'de sadece çip değil, aynı zamanda para da basıyor

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Tam Boyutta Gör Yarı iletken endüstrisinin devlerinden TSMC, 3nm ve 5nm süreçleriyle sektördeki hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Tayvan merkezli şirket, sadece üç çeyrekte 31 milyar doların üzerinde gelir elde etmeye hazırlanıyor. Bu rakam, firmanın yalnızca iki üst düzey yarı iletken sürecinden elde edeceği toplam geliri temsil ediyor.

TSMC rekor gelirlere koşuyor

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan ilgi ve büyük teknoloji şirketlerinin yeni nesil ürünlere yönelik hazırlıkları, TSMC’nin 3nm ve 5nm süreçlerine olan talebi adeta patlattı. Apple’ın bir sonraki iPhone 16 serisi için 3nm düğümlerini kullanması ve Nvidia’nın Blackwell serisi çipler için üretime başlaması, TSMC’ye büyük bir avantaj sağladı. Bu avantajın ise 31 milyar dolarlık gelirle sonuçlanması bekleniyor.

Bu yukarıdaki rakamın sadece üç çeyreği ve iki süreç teknolojisini kapsadığını da belirtelim. TSMC, 2024 yılının 2. çeyreğinde gelirinde parabolik bir artış görerek 11 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrekteki şaşırtıcı rakamlar, Tayvanlı devin yapay zeka furyasından nasıl faydalanmayı başardığını gösteriyor.

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TSMC'nin 3nm ve 5nm süreçlerinden elde ettiği gelirler, şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde de yükselişe geçmesini sağlayacak. Bir sonraki çeyreğe geçerken TSMC, esas olarak ana akım 3nm ve 5nm tekliflerinden yaklaşık 23 milyar dolar gelir elde etmeyi tahmin ediyor. Bu, TSMC’nin yarı iletken pazarındaki lider konumunu iyiden iyiye sağlamlaştıracağı anlamına geliyor. Bu gelirin ise büyük ölçüde Nvidia ve Apple tarafından geleceğine işaret ediliyor. Yarı iletken endüstrisinde Intel ve Samsung ise şimdilik sadece arta kalanlarla idare ediyor.

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