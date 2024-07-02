Binance.com Türkçe desteğini ve pazarlama çalışmalarını durduracak

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Tam Boyutta Gör Yeni kripto para yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile birlikte Türkiye’deki müşterilere hizmet sunan kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisans alma zorunluluğu getirildi.

Yerli borsaların yanı sıra Türkiye’deki kripto yatırımcılarına doğrudan hizmet sunan, tanıtım çalışmaları yapan ve Türkçe hizmet veren yabancı borsaların SPK’nın belirlediği yükümlülükleri yerine getirmesi ve SPK’dan lisans alması zorunlu.

Binance'den açıklama

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ülkemizde iki farklı şekilde hizmet veriyor. Binance TR, Türkiye’de yerleşik olarak hizmet veriyor. Binance.com ise Türkiye’deki müşterilere hizmet veren global borsa olarak faaliyet gösteriyor. Binance TR yeni yasa için gerekli yükümlülükleri sağlıyor ancak Binance.com global borsasının geleceği belirsizdi. Binance, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Türkçe dil seçeneği kaldırılacak ve pazarlama faaliyetleri durdurulacak

Binance’den yapılan açıklamaya göre Binance.com’un Türkiye'den erişilebilirliği devam edecek ancak bazı hizmetler durdurulacak. Üç ay içerisinde Binance.com ve Binance mobil uygulamasındaki Türkçe dil seçeneği kaldırılacak. Türkiye’deki pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacak. Kullanıcıların yatırımlarını etkileyen herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımların güvende olduğu ve yatırma/çekme işlemlerinin sunulmaya devam edileceği ifade edildi. Binance TR (TRBinance.com), bu kararlardan etkilenmeyecek.

Yeni kripto para yasası Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm detaylar! 10 sa. önce eklendi

Binance’in açıklaması şöyle:

"Binance olarak, Türkiye'deki kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Tüm kullanıcılar için uyumlu bir ortam sağlanması adına düzenleyicilerle işbirliğinin önemini çok iyi anlıyoruz. Endüstri için yasal bir çerçeve oluşturulmasının, ekosistemin korunması ve gelişmesi için öneminin farkındayız ve düzenlemeleri destekliyoruz. Bu nedenle, Türkiye ve küresel olarak yasal uyumu sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, Binance.com'un Türkiye'den erişilebilirliğinin devam edeceğini sizlere temin ederiz. Ancak, hizmetlerimizde bazı önemli değişiklikler olacaktır:

Dil Seçeneği: Türkiye'deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneği 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacaktır.

Pazarlama Faaliyetleri: Türk kullanıcılar için doğrudan tüm pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacaktır.

Bu değişikliklerin bazı kullanıcılarımızı etkileyeceğinin farkındayız, ancak her zamanki gibi tüm kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti önceliğimiz olacaktır. Tüm kullanıcı fonları güvendedir ve yatırma/çekme işlevleri mevcut olmaya devam edecektir."

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Binance, Türkçe desteğini ve pazarlama çalışmalarını durduruyor