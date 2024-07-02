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    Binance.com Türkçe desteğini ve pazarlama çalışmalarını durduracak

    Binance'in global versiyonunda yeni yasaya uyum için Türkçe dil seçeneğini kaldıracak ve Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerini sonlandıracak. Binance TR ise hizmet vermeye devam edecek.
    Binance, Türkçe desteğini ve pazarlama çalışmalarını durduruyor Tam Boyutta Gör
    Yeni kripto para yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile birlikte Türkiye’deki müşterilere hizmet sunan kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisans alma zorunluluğu getirildi.

    Yerli borsaların yanı sıra Türkiye’deki kripto yatırımcılarına doğrudan hizmet sunan, tanıtım çalışmaları yapan ve Türkçe hizmet veren yabancı borsaların SPK’nın belirlediği yükümlülükleri yerine getirmesi ve SPK’dan lisans alması zorunlu.

    Binance'den açıklama

    Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ülkemizde iki farklı şekilde hizmet veriyor. Binance TR, Türkiye’de yerleşik olarak hizmet veriyor. Binance.com ise Türkiye’deki müşterilere hizmet veren global borsa olarak faaliyet gösteriyor. Binance TR yeni yasa için gerekli yükümlülükleri sağlıyor ancak Binance.com global borsasının geleceği belirsizdi. Binance, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Türkçe dil seçeneği kaldırılacak ve pazarlama faaliyetleri durdurulacak

    Binance’den yapılan açıklamaya göre Binance.com’un Türkiye'den erişilebilirliği devam edecek ancak bazı hizmetler durdurulacak. Üç ay içerisinde Binance.com ve Binance mobil uygulamasındaki Türkçe dil seçeneği kaldırılacak. Türkiye’deki pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacak. Kullanıcıların yatırımlarını etkileyen herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımların güvende olduğu ve yatırma/çekme işlemlerinin sunulmaya devam edileceği ifade edildi. Binance TR (TRBinance.com), bu kararlardan etkilenmeyecek.

    Binance’in açıklaması şöyle:

    "Binance olarak, Türkiye'deki kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Tüm kullanıcılar için uyumlu bir ortam sağlanması adına düzenleyicilerle işbirliğinin önemini çok iyi anlıyoruz. Endüstri için yasal bir çerçeve oluşturulmasının, ekosistemin korunması ve gelişmesi için öneminin farkındayız ve düzenlemeleri destekliyoruz. Bu nedenle, Türkiye ve küresel olarak yasal uyumu sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz.

    Bu düzenlemeler çerçevesinde, Binance.com'un Türkiye'den erişilebilirliğinin devam edeceğini sizlere temin ederiz. Ancak, hizmetlerimizde bazı önemli değişiklikler olacaktır:
    Dil Seçeneği: Türkiye'deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneği 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacaktır.

    Pazarlama Faaliyetleri: Türk kullanıcılar için doğrudan tüm pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacaktır.

    Bu değişikliklerin bazı kullanıcılarımızı etkileyeceğinin farkındayız, ancak her zamanki gibi tüm kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti önceliğimiz olacaktır. Tüm kullanıcı fonları güvendedir ve yatırma/çekme işlevleri mevcut olmaya devam edecektir."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 saat önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 2 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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