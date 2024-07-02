Binance.com Türkçe desteğini ve pazarlama çalışmalarını durduracak

- Binance'den açıklama
- Türkçe dil seçeneği kaldırılacak ve pazarlama faaliyetleri durdurulacak
- Binance’in açıklaması şöyle:
- Yorumlar
Yerli borsaların yanı sıra Türkiye’deki kripto yatırımcılarına doğrudan hizmet sunan, tanıtım çalışmaları yapan ve Türkçe hizmet veren yabancı borsaların SPK’nın belirlediği yükümlülükleri yerine getirmesi ve SPK’dan lisans alması zorunlu.
Binance'den açıklama
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ülkemizde iki farklı şekilde hizmet veriyor. Binance TR, Türkiye’de yerleşik olarak hizmet veriyor. Binance.com ise Türkiye’deki müşterilere hizmet veren global borsa olarak faaliyet gösteriyor. Binance TR yeni yasa için gerekli yükümlülükleri sağlıyor ancak Binance.com global borsasının geleceği belirsizdi. Binance, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Türkçe dil seçeneği kaldırılacak ve pazarlama faaliyetleri durdurulacak
Binance’den yapılan açıklamaya göre Binance.com’un Türkiye'den erişilebilirliği devam edecek ancak bazı hizmetler durdurulacak. Üç ay içerisinde Binance.com ve Binance mobil uygulamasındaki Türkçe dil seçeneği kaldırılacak. Türkiye’deki pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacak. Kullanıcıların yatırımlarını etkileyen herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımların güvende olduğu ve yatırma/çekme işlemlerinin sunulmaya devam edileceği ifade edildi. Binance TR (TRBinance.com), bu kararlardan etkilenmeyecek.
Binance’in açıklaması şöyle:
"Binance olarak, Türkiye'deki kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Tüm kullanıcılar için uyumlu bir ortam sağlanması adına düzenleyicilerle işbirliğinin önemini çok iyi anlıyoruz. Endüstri için yasal bir çerçeve oluşturulmasının, ekosistemin korunması ve gelişmesi için öneminin farkındayız ve düzenlemeleri destekliyoruz. Bu nedenle, Türkiye ve küresel olarak yasal uyumu sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz.
Bu düzenlemeler çerçevesinde, Binance.com'un Türkiye'den erişilebilirliğinin devam edeceğini sizlere temin ederiz. Ancak, hizmetlerimizde bazı önemli değişiklikler olacaktır:
Dil Seçeneği: Türkiye'deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneği 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacaktır.
Pazarlama Faaliyetleri: Türk kullanıcılar için doğrudan tüm pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacaktır.
Bu değişikliklerin bazı kullanıcılarımızı etkileyeceğinin farkındayız, ancak her zamanki gibi tüm kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti önceliğimiz olacaktır. Tüm kullanıcı fonları güvendedir ve yatırma/çekme işlevleri mevcut olmaya devam edecektir."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.