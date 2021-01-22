Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Purple Lamp Studios'un yaptığı SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, mobil cihazlar için yayınlandı.
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2020'nin ortalarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom şu anda App Store ve Google Play üzerinde erişime açık durumda.İlginizi Çekebilir Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı
Oyun App Store üzerinde 79,99 TL, Google Play üzerinde ise fiyatı 38,99 TL. Oyunun Google Play fiyatı yakın zamanda tekrar artabilir bu yüzden almak istiyorsanız elinizi çabuk tutarsanız iyi olabilir.
https://apps.apple.com/tr/app/spongebob-squarepants/id1523633394
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom HandyGames Aksiyon ₺38,99 39M
Tanıtım Yazısı
Hazır mısınız çocuklar? Sünger ihtişamının hiç bozulmadan aktarıldığı bu tekrar yapımla kült geri dönüyor! SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna, uğursuz Plankton'a suçtan kazandığının Bay Yengeç'ten kazandığından bile daha az olacağını göster. Güçlü baloncuklarınla Bikini Bottom'ı delirmiş robotlardan kurtarmak ister misin? Neden istemeyesin ki? Yeni çok oyunculu modda güç birliği yapalım mı? Savaş başladı bile!
Özellikler
- SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna ve her birine özel becerileri kullan
- Plankton'un, Bikini Bottom'ı çılgın robotlarıyla ele geçirme planını engelle
- Çok sevilen seriden sayısız karakterle buluş
- Gelmiş geçmiş en iyi SpongeBob oyunlarından birinin, birebir tekrar yapımı
- Yüksek kalite görseller, modern çözünürlük seviyesi, titizlikle iyileştirilmiş oynanış
- Robo Squidward bölüm sonu kapışması ve orijinal oyundan çıkarılmış daha pek çok içerik
- Tam oyun kumandası desteği
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