Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Purple Lamp Studios'un yaptığı SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade'e geliyor"

2020'nin ortalarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom şu anda App Store ve Google Play üzerinde erişime açık durumda.

İlginizi Çekebilir

Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı

Oyun App Store üzerinde 79,99 TL, Google Play üzerinde ise fiyatı 38,99 TL. Oyunun Google Play fiyatı yakın zamanda tekrar artabilir bu yüzden almak istiyorsanız elinizi çabuk tutarsanız iyi olabilir.

https://apps.apple.com/tr/app/spongebob-squarepants/id1523633394

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom HandyGames Aksiyon ₺38,99 39M

Tanıtım Yazısı

Hazır mısınız çocuklar? Sünger ihtişamının hiç bozulmadan aktarıldığı bu tekrar yapımla kült geri dönüyor! SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna, uğursuz Plankton'a suçtan kazandığının Bay Yengeç'ten kazandığından bile daha az olacağını göster. Güçlü baloncuklarınla Bikini Bottom'ı delirmiş robotlardan kurtarmak ister misin? Neden istemeyesin ki? Yeni çok oyunculu modda güç birliği yapalım mı? Savaş başladı bile!

Özellikler

SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna ve her birine özel becerileri kullan

Plankton'un, Bikini Bottom'ı çılgın robotlarıyla ele geçirme planını engelle

Çok sevilen seriden sayısız karakterle buluş

Gelmiş geçmiş en iyi SpongeBob oyunlarından birinin, birebir tekrar yapımı

Yüksek kalite görseller, modern çözünürlük seviyesi, titizlikle iyileştirilmiş oynanış

Robo Squidward bölüm sonu kapışması ve orijinal oyundan çıkarılmış daha pek çok içerik

Tam oyun kumandası desteği

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.