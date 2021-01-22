Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom mobil cihazlar için yayınlandı

    2020 yılının Haziran ayında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated mobil cihazlar için yayınlandı.
    2 sa.
    96
    4
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Purple Lamp Studios'un yaptığı SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade'e geliyor"

    2020'nin ortalarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom şu anda App Store ve Google Play üzerinde erişime açık durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı

    Oyun App Store üzerinde 79,99 TL, Google Play üzerinde ise fiyatı 38,99 TL. Oyunun Google Play fiyatı yakın zamanda tekrar artabilir bu yüzden almak istiyorsanız elinizi çabuk tutarsanız iyi olabilir.

    https://apps.apple.com/tr/app/spongebob-squarepants/id1523633394

    SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom HandyGames Aksiyon ₺38,99 39M

    Tanıtım Yazısı

    Hazır mısınız çocuklar? Sünger ihtişamının hiç bozulmadan aktarıldığı bu tekrar yapımla kült geri dönüyor! SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna, uğursuz Plankton'a suçtan kazandığının Bay Yengeç'ten kazandığından bile daha az olacağını göster. Güçlü baloncuklarınla Bikini Bottom'ı delirmiş robotlardan kurtarmak ister misin? Neden istemeyesin ki? Yeni çok oyunculu modda güç birliği yapalım mı? Savaş başladı bile!

    Özellikler

    • SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna ve her birine özel becerileri kullan
    • Plankton'un, Bikini Bottom'ı çılgın robotlarıyla ele geçirme planını engelle
    • Çok sevilen seriden sayısız karakterle buluş
    • Gelmiş geçmiş en iyi SpongeBob oyunlarından birinin, birebir tekrar yapımı
    • Yüksek kalite görseller, modern çözünürlük seviyesi, titizlikle iyileştirilmiş oynanış
    • Robo Squidward bölüm sonu kapışması ve orijinal oyundan çıkarılmış daha pek çok içerik
    • Tam oyun kumandası desteği


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom mobil cihazlar için yayınlandı Sonraki Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık 3 sa. Facebook, görme engelli kullanıcılar için fotoğraf açıklamalarını iyileştiriyor 4 sa. Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu 5 sa. Federal mahkeme, Trump’ın kömür dostu çevre planını geçersiz kıldı 6 sa. 5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle 6 sa. Google, başka bir üst düzey yapay zeka etikçisini araştırıyor 6 sa. Yeni bir Game of Thrones dizisi daha duyuruldu: İşte konusu 6 sa. Hitman III, Xbox Series X'te PS5'e göre daha iyi çalışıyor 7 sa. Android için Firefox, uzantıların yüklenmesini kolaylaştıracak 7 sa. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 8 sa. Steam'den büyük fırsat! İlk kez EA Play üyeliği alacaklara %80 indirim! 8 sa. Güney Koreli internet devi Naver, Wattpad'i satın aldı: 600 milyon dolarlık anlaşma 8 sa. Samsung dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranını geliştirdi 9 sa. Esporcumuz Cem Bölükbaşı; F3 Asya pistlerinde 9 sa. Yaklaşmakta olan Sony Xperia 10 III'ün, render görüntüleri ortaya çıktı 9 sa. Asus ve AMD'nin çılgın projesi | Karşınızda en güçlü ultrabook ROG Flow X13 10 sa. Exxen yurt dışına açıldı 10 sa. Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı 11 sa. 61 TL değerindeki oyun bu hafta Epic Store'da ücretsiz 11 sa. Piyasada iPhone modelleri en az değer kaybediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız