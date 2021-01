Fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade'e geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Orbital Knights'ın yaptığı fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast'ın yayın tarihi açıklandı. Oyun, Apple Arcade sistemi için çıkış yapacak.

Ayrıca Bkz. "Macera oyunu NUTS, Apple Arcade'e geliyor"

İlginizi Çekebilir

Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi

Fizik tabanlı bulmaca oyunu Spire Blast, NUTS ile birlikte bu cuma Apple Arcade sisteminin yeni üyeleri olacaklar. Oyunun boyutu 160 MB. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Apple Arcade, ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL.

https://apps.apple.com/tr/app/spire-blast/id1532717034

Tanıtım Yazısı

Bu benzersiz fizik temelli bulmacada renkleri eşleştir, kuleleri vur ve patlat. Spire Blast'ın renkli dünyasına adım at. Her daim aç olan ejderha yoldaşınla, krallığın her yanında yükselmiş olan, her şekilden ve boyuttan sayısız gizemli kuleyi çökert.

Zekanı ve becerilerini test et, emrindeki tüm aletleri kullan ve galip gel!

Sayısız mücaadelenin üstesinden gel.

Nefes kesici, sayısız krallığı ziyaret et.

Ejderhalarına iyi bak.

Rengarenk bir karmaşayı tecrübe et.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.